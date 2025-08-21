ഐ.ഐ.സി സാൽമിയ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിന പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചുtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഇന്ത്യൻ ഇസ്ലാഹി സെൻറർ (ഐ.ഐ.സി) സാൽമിയ യൂനിറ്റ് സ്വാതന്ത്ര്യദിന പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു. സാൽമിയ യൂനിറ്റ് പ്രസിഡണ്ട് അമീൻ സുല്ലമി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ‘സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം: സമകാലിക വായന’ എന്ന വിഷയത്തിൽ പി.വി. അബ്ദുൽ വഹാബ് മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി. ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യസമര ചരിത്രം വർത്തമാന കാല ഇന്ത്യയുടെ സാമൂഹിക പ്രതിരോധങ്ങൾക്ക് പ്രചോദനമാവേണ്ടതും, മതനിരപേക്ഷ സമൂഹത്തിന്റെ ആധുനിക ചിന്തകൾക്ക് മാർഗ ദീപവുമാണെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ മൗലികവും സൈദ്ധാന്തികവുമായ അഭിപ്രായങ്ങൾ കൊണ്ട് ചർച്ച വേദി ശ്രദ്ധേയമായി. കേന്ദ്ര ജനറൽ സെക്രട്ടറി മനാഫ് മാത്തോട്ടം, നാസർ മുട്ടിൽ, ഷെർഷാദ് പുതിയങ്ങാടി എന്നിവർ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തു.ജനറൽ സെക്രട്ടറി അഷ്റഫ് മേപ്പയ്യൂർ സ്വാഗതവും ദഅ് വ സെക്രട്ടറി ശുഐബ് കുന്നോത്ത് നന്ദിയും പറഞ്ഞു. റഫാൻ, അഹ്മദ് കുട്ടി, നജീബ്, നിമീഷ്, നവാസ്, ശഹീൽ എന്നിവർ പരിപാടിക്ക് നേതൃത്വം നൽകി.
