Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 21 Aug 2025 7:47 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Aug 2025 7:47 AM IST

    ഐ.​ഐ.​സി സാ​ൽ​മി​യ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ ദി​ന പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    iic salmiya
    ഐ.​ഐ.​സി സാ​ൽ​മി​യ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ ദി​ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പി.​വി. അ​ബ്ദു​ൽ വ​ഹാ​ബ് സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്‍ലാ​ഹി സെൻറ​ർ (ഐ.​ഐ.​സി) സാ​ൽ​മി​യ യൂ​നി​റ്റ് സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​ന പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. സാ​ൽ​മി​യ യൂ​നി​റ്റ്‌ പ്ര​സി​ഡ​ണ്ട്‌ അ​മീ​ൻ സു​ല്ല​മി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ‘സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ സ​മ​രം: സ​മ​കാ​ലി​ക വാ​യ​ന’ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ പി.​വി. അ​ബ്ദു​ൽ വ​ഹാ​ബ് മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​സ​മ​ര ച​രി​ത്രം വ​ർ​ത്ത​മാ​ന കാ​ല ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​തി​രോ​ധ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ്ര​ചോ​ദ​ന​മാ​വേ​ണ്ട​തും, മ​ത​നി​ര​പേ​ക്ഷ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ആ​ധു​നി​ക ചി​ന്ത​ക​ൾ​ക്ക് മാ​ർ​ഗ ദീ​പ​വു​മാ​ണെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ത്തി​ന്റെ മൗ​ലി​ക​വും സൈ​ദ്ധാ​ന്തി​ക​വു​മാ​യ അ​ഭി​പ്രാ​യ​ങ്ങ​ൾ കൊ​ണ്ട് ച​ർ​ച്ച വേ​ദി ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി. കേ​ന്ദ്ര ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മ​നാ​ഫ് മാ​ത്തോ​ട്ടം, നാ​സ​ർ മു​ട്ടി​ൽ, ഷെ​ർ​ഷാ​ദ് പു​തി​യ​ങ്ങാ​ടി എ​ന്നി​വ​ർ ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ഷ്റ​ഫ് മേ​പ്പ​യ്യൂ​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും ദ​അ് വ ​സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശു​ഐ​ബ്‌ കു​ന്നോ​ത്ത്‌ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. റ​ഫാ​ൻ, അ​ഹ്‌​മ​ദ്‌ കു​ട്ടി, ന​ജീ​ബ്‌, നി​മീ​ഷ്‌, ന​വാ​സ്‌, ശ​ഹീ​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക്‌ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    TAGS:Gulf NewssalmiyaKuwait NewsIndependence Day eventsIIC
    News Summary - IIC Salmiya organized an Independence Day event
