Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 25 Dec 2025 1:38 PM IST
    Updated On
    date_range 25 Dec 2025 1:38 PM IST

    ഐ.​ഐ.​സി ഹെ​ൽ​പ് ടെ​സ്ക് ഖു​സൂ​ർ പ​ള്ളി​യി​ലും ആ​രം​ഭി​ച്ചു

    ഐ.​ഐ.​സി ഹെ​ൽ​പ് ടെ​സ്ക് ഖു​സൂ​ർ പ​ള്ളി​യി​ലും ആ​രം​ഭി​ച്ചു
    ഖു​സൂ​ർ മ​സ്ജി​ദി​ൽ തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ച കെ​യ​ർ​ഹെ​ൽ​പ് ടെ​സ്ക് ഐ.​ഐ.​സി കേ​ന്ദ്ര പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് യൂ​നു​സ് സ​ലീം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: വി​വി​ധ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി പ്ര​യാ​സ​പ്പെ​ടു​ന്ന പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് സ​ഹാ​യ​മാ​യി ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്‍ലാ​ഹി സെൻറ​ർ സാ​മൂ​ഹ്യ ക്ഷേ​മ വ​കു​പ്പി​ന്റെ കീ​ഴി​ൽ കെ​യ​ർ ഹെ​ൽ​പ് ടെ​സ്ക് സം​വി​ധാ​നം ഖു​സൂ​ർ ലു​ലു​വി​ന് സ​മീ​പം മ​ല​യാ​ളം ഖു​തു​ബ ന​ട​ക്കു​ന്ന അ​ബ്ദു​ൽ ജ​ബ്ബാ​ർ ബ്നു ​ഹ​ർ​സ് മ​സ്ജി​ദി​ലും തു​ട​ങ്ങി. നോ​ർ​ക്ക ഐ​ഡി-​പ്ര​വാ​സി പെ​ൻ​ഷ​ൻ സ്കീം ​ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ, ജോ​ലി ഇ​ല്ലാ​ത്ത​വ​ർ​ക്ക് ജോ​ലി ക​ണ്ടെ​ത്താ​നാ​യി സ​ഹാ​യി​ക്ക​ൽ, ആ​രോ​ഗ്യ​പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ, ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ൾ, ഫാ​സ്റ്റ് ട്രാ​ക് എ​മി​ഗ്രേ​ഷ​ൻ, എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ, ഉം​റ-​ഹ​ജ്ജ് സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ, കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ മ​ദ്റ​സ പ​ഠ​നം, മു​തി​ർ​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് ഖു​ർ​ആ​ൻ പ​ഠ​ന ക്ലാ​സു​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി വി​വി​ധ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ഹെ​ൽ​പ് ടെ​സ്കി​ന് കീ​ഴി​ൽ ന​ൽ​കി​വ​രു​ന്നു.

    കു​വൈ​ത്ത് ഔ​ഖാ​ഫ് മ​ത​കാ​ര്യ വ​കു​പ്പി​ന് കീ​ഴി​ൽ മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ൽ ഖു​തു​ബ ന​ട​ക്കു​ന്ന ഐ.​ഐ.​സി മ​സ്ജി​ദു​ക​ൾ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ചാ​ണ് ഈ ​സേ​വ​നം ല​ഭി​ക്കു​ക. ഹെ​ൽ​പ് ടെ​സ്കി​ന്റെ അ​ഹ്മ​ദി ഏ​രി​യ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ഐ.​ഐ.​സി കേ​ന്ദ്ര പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് യൂ​നു​സ് സ​ലീം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. കേ​ന്ദ്ര അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ അ​ന​സ് മു​ഹ​മ്മ​ദ്, ടി.​എം. അ​ബ്ദു​റ​ഷീ​ദ്, മു​ർ​ഷി​ദ് അ​രീ​ക്കാ​ട്, ന​ബീ​ൽ ഹ​മീ​ദ്, അ​ൽ അ​മീ​ൻ സു​ല്ല​മി, അ​യ്യൂ​ബ് ഖാ​ൻ, ശാ​ഖ അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ഇ​ബ്രാ​ഹിം കൂ​ളി​മു​ട്ടം, ജം​ഷീ​ർ തി​രു​ന്നാ​വാ​യ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

