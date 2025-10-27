ഐ.ഐ.സി ‘കെയർ ഹെൽപ് ടെസ്ക്’ മൻഗഫ് പള്ളിയിലും ആരംഭിച്ചുtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: പ്രവാസികൾക്ക് വിവിധ ആവശ്യങ്ങളിൽ സഹായമായി ഇന്ത്യൻ ഇസ്ലാഹി സെന്റർ (ഐ.ഐ.സി) സാമൂഹിക്ഷേമ വകുപ്പിന്റെ കീഴിൽ മൻഗഫ് പള്ളിയിലും കെയർ ഹെൽപ് ടെസ്ക് ആരംഭിച്ചു.
മങ്കഫ് ബ്ലോക്ക് നാലിലെ മലയാളം ഖുതുബ നടക്കുന്ന ഫാത്തിമ്മ മസ്ജിദിൽ ഇനി മുതൽ ഈ സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാകും. ഐ.ഐ.സി കേന്ദ്ര വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അബ്ദുൽ അസീസ് സലഫി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. കേന്ദ്ര ഓർഗനൈസിങ് സെക്രട്ടറി സഅദ് പുളിക്കൽ, മങ്കഫ് ശാഖ പ്രസിഡന്റ് എസ്. റമീൽ, യു.പി.ആമിർ, മുഹമ്മദ് ശുഐബ്, അൻസാർ ഷരീഫ്, ആദം ഹുസൈൻ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.
നോർക്ക ഐഡി-പ്രവാസി പെൻഷൻ സ്കീം രജിസ്ട്രേഷൻ, ജോലി ഇല്ലാത്തവർക്ക് ജോലികണ്ടെത്താനായി സഹായിക്കൽ, ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ഇന്ത്യൻ എംബസിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സഹായങ്ങൾ, ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് എമിഗ്രേഷൻ, ഉംറ-ഹജ്ജ് സേവനങ്ങൾ, കുട്ടികളുടെ മദ്റസ പഠനം, മുതിർന്നവർക്ക് ഖുർആൻ പഠന ക്ലാസുകൾ തുടങ്ങി വൈവിധ്യമായ സേവനങ്ങളാണ് ഹെൽപ് ടെസ്കിന് കീഴിൽ ചെയ്യുന്നത്.കുവൈത്ത് ഔക്കാഫ് മതകാര്യ വകുപ്പിന് കീഴിൽ മലയാളത്തിൽ ഖുതുബ നടക്കുന്ന ഐ.ഐ.സി മസ്ജിദുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് സേവനം ലഭിക്കുക.
