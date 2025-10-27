Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    27 Oct 2025 9:27 AM IST
    Updated On
    27 Oct 2025 9:27 AM IST

    ഐ.​ഐ.​സി ‘കെ​യ​ർ ഹെ​ൽ​പ് ടെ​സ്ക്’ മ​ൻ​ഗ​ഫ് പ​ള്ളി​യി​ലും ആ​രം​ഭി​ച്ചു

    ഐ.​ഐ.​സി ‘കെ​യ​ർ ഹെ​ൽ​പ് ടെ​സ്ക്’ മ​ൻ​ഗ​ഫ് പ​ള്ളി​യി​ലും ആ​രം​ഭി​ച്ചു
    മ​ൻ​ഗ​ഫ് ഫാ​ത്തി​മ മ​സ്ജി​ദി​ൽ കെ​യ​ർ ഹെ​ൽ​പ് ടെ​സ്ക് ഐ.​ഐ.​സി കേ​ന്ദ്ര വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്

    അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് സ​ല​ഫി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് വി​വി​ധ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​ഹാ​യ​മാ​യി ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്‍ലാ​ഹി സെ​ന്റ​ർ (ഐ.​ഐ.​സി) സാ​മൂ​ഹി​ക്ഷേ​മ വ​കു​പ്പി​ന്റെ കീ​ഴി​ൽ മ​ൻ​ഗ​ഫ് പ​ള്ളി​യി​ലും കെ​യ​ർ ഹെ​ൽ​പ് ടെ​സ്ക് ആ​രം​ഭി​ച്ചു.

    മ​ങ്ക​ഫ് ബ്ലോ​ക്ക് നാ​ലി​ലെ മ​ല​യാ​ളം ഖു​തു​ബ ന​ട​ക്കു​ന്ന ഫാ​ത്തി​മ്മ മ​സ്ജി​ദി​ൽ ഇ​നി മു​ത​ൽ ഈ ​സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​കും. ഐ.​ഐ.​സി കേ​ന്ദ്ര വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് സ​ല​ഫി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. കേ​ന്ദ്ര ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സി​ങ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​അ​ദ് പു​ളി​ക്ക​ൽ, മ​ങ്ക​ഫ് ശാ​ഖ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എ​സ്. റ​മീ​ൽ, യു.​പി.​ആ​മി​ർ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ശു​ഐ​ബ്, അ​ൻ​സാ​ർ ഷ​രീ​ഫ്, ആ​ദം ഹു​സൈ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    നോ​ർ​ക്ക ഐ​ഡി-​പ്ര​വാ​സി പെ​ൻ​ഷ​ൻ സ്കീം ​ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ, ജോ​ലി ഇ​ല്ലാ​ത്ത​വ​ർ​ക്ക് ജോ​ലി​ക​ണ്ടെ​ത്താ​നാ​യി സ​ഹാ​യി​ക്ക​ൽ, ആ​രോ​ഗ്യ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ, ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ൾ, ഫാ​സ്റ്റ് ട്രാ​ക്ക് എ​മി​ഗ്രേ​ഷ​ൻ, ഉം​റ-​ഹ​ജ്ജ് സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ, കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ മ​ദ്റ​സ പ​ഠ​നം, മു​തി​ർ​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് ഖു​ർ​ആ​ൻ പ​ഠ​ന ക്ലാ​സു​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി വൈ​വി​ധ്യ​മാ​യ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഹെ​ൽ​പ് ടെ​സ്കി​ന് കീ​ഴി​ൽ ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്.​കു​വൈ​ത്ത് ഔ​ക്കാ​ഫ് മ​ത​കാ​ര്യ വ​കു​പ്പി​ന് കീ​ഴി​ൽ മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ൽ ഖു​തു​ബ ന​ട​ക്കു​ന്ന ഐ.​ഐ.​സി മ​സ്ജി​ദു​ക​ൾ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ചാ​ണ് സേ​വ​നം ല​ഭി​ക്കു​ക.

