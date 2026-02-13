Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    13 Feb 2026 9:09 AM IST
    13 Feb 2026 9:09 AM IST

    ഐ.​ഐ.​സി ‘അ​ഹ്‍ല​ൻ വ ​സ​ഹ്‍ല​ൻ യാ ​റ​മ​ദാ​ൻ’ ഇ​ന്ന്

    ഐ.​ഐ.​സി 'അ​ഹ്‍ല​ൻ വ ​സ​ഹ്‍ല​ൻ യാ ​റ​മ​ദാ​ൻ' ഇ​ന്ന്
    ഐ.​ഐ.​സി ‘അ​ഹ്‍ല​ൻ വ ​സ​ഹ്‍ല​ൻ യാ ​റ​മ​ദാ​ൻ’ സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ പ​​​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​നെ​ത്തി​യ മു​നീ​ർ

    ഹാ​ദി​യെ കു​വൈ​ത്ത് വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്‍ലാ​ഹി സെ​ന്റ​ർ (ഐ.​ഐ.​സി) കേ​ന്ദ്ര സ​മി​തി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ‘അ​ഹ്‍ല​ൻ വ ​സ​ഹ്‍ല​ൻ യാ ​റ​മ​ദാ​ൻ’ സം​ഗ​മം വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച വൈ​കു​ന്നേ​രം ഏ​ഴി​ന് അ​ബ്ബാ​സി​യ യു​നൈ​റ്റ​ഡ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ൽ ന​ട​ക്കും. യു​വ​പ​ണ്ഡി​ത​നും സൗ​ദ്യ അ​റേ​ബ്യ​യി​ലെ ദാ​ഇ​യു​മാ​യ മു​നീ​ർ ഹാ​ദി മു​ഖ്യ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തും. സം​ഗ​മം അ​ൽ ജം​ഇ​യ്യ​ത്തു​ൽ സ​ൽ​സ​ബീ​ൽ ഖൈ​രി​യ്യ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശൈ​ഖ് അ​ഹ്മ​ദ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് സ​ഈ​ദ് അ​ൽ ഫാ​രി​സ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും.

    സം​ഗ​മ​ത്തി​ലേ​ക്ക് വി​വി​ധ ഏ​രി​യ​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് വാ​ഹ​ന സൗ​ക​ര്യം ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്ക് പ്ര​ത്യേ​ക സൗ​ക​ര്യ​വും ഉ​ണ്ടാ​കും. കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് - 65829673, 55685576.

    സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി കു​വൈ​ത്തി​ൽ എ​ത്തി​യ മു​നീ​ർ ഹാ​ദി​യെ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ ഐ.​ഐ.​സി നേ​താ​ക്ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ച്ചു. കേ​ന്ദ്ര ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി യൂ​നു​സ് സ​ലീം, കേ​ന്ദ്ര നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ മ​നാ​ഫ് മാ​ത്തോ​ട്ടം, ടി.​എം. അ​ബ്ദു​റ​ഷീ​ദ്, ന​ബീ​ൽ ഹ​മീ​ദ്, ശു​ഐ​ബ് തി​ക്കോ​ടി, അ​ൽ അ​മീ​ൻ സു​ല്ല​മി, തൗ​ഫീ​ഖ് ഇ​ടി​യ​ങ്ങ​ര എ​ന്നി​വ​ർ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ലെ​ത്തി.

    News Summary - IIC ‘Ahlan wa Sahlan ya Ramadan’ today
