Madhyamam
    Kuwait
    Kuwait
    Posted On
    date_range 29 Jan 2026 11:35 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Jan 2026 11:35 AM IST

    ഇ​ഫ്താ​ർ ഭക്ഷണ വിതരണം പ​ള്ളി​മു​റ്റ​ങ്ങ​ളി​ൽ മാ​ത്രം; പ​ള്ളി​ക​ളി​ലെ ഇ​ഫ്താ​ർ വി​രു​ന്നു​ക​ളി​ൽ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്ക​ണം

    പള്ളികളുടെ പവിത്രത നിലനിർത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് നടപടി
    ഇ​ഫ്താ​ർ ഭക്ഷണ വിതരണം പ​ള്ളി​മു​റ്റ​ങ്ങ​ളി​ൽ മാ​ത്രം; പ​ള്ളി​ക​ളി​ലെ ഇ​ഫ്താ​ർ വി​രു​ന്നു​ക​ളി​ൽ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്ക​ണം
    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്തി​ല്‍ റ​മ​ദാ​ൻ മാ​സ​ത്തി​ൽ പ​ള്ളി​ക​ളി​ൽ ഇ​ഫ്താ​ർ വി​രു​ന്നു​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം പു​തി​യ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ൾ പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ചു. മ​താ​ചാ​ര​ങ്ങ​ൾ ചി​ട്ട​യോ​ടെ​യും സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യും ന​ട​ക്കു​ക​യും പ​ള്ളി​ക​ളു​ടെ പ​വി​ത്ര​ത നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നാ​ണ് ന​ട​പ​ടി​യെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു. പ​ള്ളി​ക​ളു​ടെ കോ​മ്പൗ​ണ്ടി​ൽ ഇ​ഫ്താ​ർ ടെ​ന്റു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​ത് ക​ർ​ശ​ന​മാ​യി നി​രോ​ധി​ച്ചു. പ​ള്ളി മു​റ്റ​ങ്ങ​ളി​ൽ മാ​ത്ര​മേ ഇ​ഫ്താ​ർ മേ​ശ​ക​ൾ അ​നു​വ​ദി​ക്കൂ.

    മ​ഗ്‌​രി​ബ് ന​മ​സ്‌​കാ​ര​ത്തി​ന് തൊ​ട്ടു​മു​മ്പ് മേ​ശ​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ച്ച് ഇ​ഫ്താ​റി​ന് പി​ന്നാ​ലെ നീ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും നി​ർ​ദേ​ശ​മു​ണ്ട്. ഇ​ഫ്താ​ർ ന​ട​ത്താ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ പ​ള്ളി ഇ​മാ​മു​മാ​യി ഏ​കോ​പി​പ്പി​ച്ച് മു​ൻ​കൂ​ട്ടി ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക അ​നു​മ​തി നേ​ടു​ക​യും വേ​ണം. ഭ​ക്ഷ​ണം, മാ​ലി​ന്യ സ​ഞ്ചി​ക​ൾ, ശു​ചീ​ക​ര​ണം എ​ന്നി​വ​യു​ടെ മു​ഴു​വ​ൻ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​വും സം​ഘാ​ട​ക​ർ​ക്കാ​ണെ​ന്നും മാ​ലി​ന്യം പ​ള്ളി​ക്ക് പു​റ​ത്തു​ള്ള നി​യു​ക്ത ബി​ന്നു​ക​ളി​ൽ നി​ക്ഷേ​പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു.

    വി​ശ്വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് ഭ​ക്ഷ​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​ൻ സ​മ​യം ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് നോ​മ്പു​തു​റ ക​ഴി​ഞ്ഞ് 15 മി​നി​റ്റി​നു​ശേ​ഷം മ​ഗ്‌​രി​ബ് ന​മ​സ്‌​കാ​രം ന​ട​ത്ത​ണ​മെ​ന്നും നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു. പ​ള്ളി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് സ​മീ​പ​ത്തു​ള്ള റ​മ​ദാ​ൻ ടെ​ന്റു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് വൈ​ദ്യു​തി ക​ണ​ക്ഷ​ൻ അ​നു​വ​ദി​ക്കി​ല്ല. സു​ര​ക്ഷ അ​പ​ക​ട​സാ​ധ്യ​ത ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്താ​ണി​തെ​ന്നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    Girl in a jacket

    News Summary - Iftar food distribution only in mosque courtyards; regulations should be followed in Iftar gatherings in mosques
