Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    21 Aug 2025 8:04 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Aug 2025 8:04 AM IST

    പൊ​തു​സ്ഥ​ല​ത്ത് വാ​ഹ​നം ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ചാ​ൽ ക​ണ്ടു​കെ​ട്ട​ൽ, 100 ദീ​നാ​ർ പി​ഴ

    ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ച വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ യാ​ർ​ഡി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ഗ​താ​ഗ​ത ചെ​ല​വും ദൈ​നം​ദി​ന ജ​പ്തി ഫീ​സും ഉ​ട​മ​ക​ളി​ല്‍ നി​ന്ന് ഈ​ടാ​ക്കും
    abandoned car
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: പൊ​തു​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലും തെ​രു​വു​ക​ളി​ലും വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ക​ർ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി​ക​ളു​മാ​യി കു​വൈ​ത്ത് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി.ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​പ​ക്ഷേി​ക്കു​ന്ന ഉ​ട​മ​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് 100 ദീ​നാ​റി​ൽ കു​റ​യാ​ത്ത പി​ഴ ഈ​ടാ​ക്കും. ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ച വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ യാ​ർ​ഡി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ഗ​താ​ഗ​ത ചെ​ല​വും ദൈ​നം​ദി​ന ജ​പ്തി ഫീ​സും ഉ​ട​മ​ക​ളി​ല്‍ നി​ന്ന് ഈ​ടാ​ക്കും.ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ പ​രി​സ്ഥി​തി​ക്ക് വ​ലി​യ ആ​ഘാ​തം സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ക​യും ഭം​ഗി ന​ശി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​താ​യി മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചു.പി​ഴ​യും ഫീ​സും ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ പൊ​തു​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലും തെ​രു​വു​ക​ളി​ലും ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്ക​രു​തെ​ന്നും ഉ​ട​മ​ക​ളോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    TAGS:Gulf Newsfinepublic placeKuwait Newsabandoned car
    News Summary - If you are found abandoning your vehicle in a public place, you will be fined 100 dinars.
