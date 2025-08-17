Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightഇ​ടു​ക്കി...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 17 Aug 2025 9:47 AM IST
    Updated On
    date_range 17 Aug 2025 9:47 AM IST

    ഇ​ടു​ക്കി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ചി​ൽ​ഡ്ര​ൻ​സ് ഫോ​റം രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നവും ആഘോഷിച്ചു
    ഇ​ടു​ക്കി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ചി​ൽ​ഡ്ര​ൻ​സ് ഫോ​റം രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചു
    cancel
    camera_alt

    ഇ​ടു​ക്കി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ചി​ൽ​ഡ്ര​ൻ​സ് ഫോ​റം അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ​ക്കൊ​പ്പം

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഇ​ടു​ക്കി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ കു​വൈ​ത്ത് ചി​ൽ​ഡ്ര​ൻ​സ് ഫോ​റം രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചു. അ​ബ്ബാ​സി​യ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ സീ​നി​യ​ർ അം​ഗം ജി​ജി മാ​ത്യു കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​ന സ​ന്ദേ​ശം ന​ൽ​കി. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ബി​നു ആ​ഗ്നേ​ൽ ജോ​സ്, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജോ​മോ​ൻ പി. ​ജേ​ക്ക​ബ്, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ അ​നീ​ഷ് പ്ര​ഭാ​ക​ര​ൻ, അ​ഡ്വൈ​സ​റി ബോ​ർ​ഡ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ എ​ബി​ൻ തോ​മ​സ്, ചി​ൽ​ഡ്ര​ൻ​സ് ഫോ​റം കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ ടെ​റ​ൻ​സ്, ചി​ൽ​ഡ്ര​ൻ​സ് ഫോ​റം ക​ൺ​വീ​ന​ർ എ​വ്‌​ലി​ൻ നി​ക്സ് എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു.ഇ​വ​നാ ബി​നോ​യി​യു​ടെ സം​ഗീ​ത പ്ര​ക​ട​നം പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് മാ​റ്റു​കൂ​ട്ടി. കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് മ​ധു​ര​പ​ല​ഹാ​ര​ങ്ങ​ളും വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:celebrationidukki associationkuwaitnewsIndependance day
    News Summary - Idukki Association Children's Forum formed
    Similar News
    Next Story
    X