ഇടുക്കി അസോസിയേഷൻ കുവൈത്ത് ഓണാഘോഷംtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: ഇടുക്കി അസോസിയേഷൻ കുവൈത്ത് (ഐ.എ.കെ) ഓണാഘോഷം വിവിധ പരിപാടികളോടെ ആഘോഷിച്ചു. ‘ഒന്നിച്ചുണ്ണാം തിരുവോണം ഇടുക്കിയോടൊപ്പം’ എന്ന പേരിൽ നടന്ന ആഘോഷം കുവൈത്തിലെ സാമൂഹിക പ്രവർത്തക ഹദീൽ അൽ ബുക്രൈസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പ്രസിഡന്റ് ബിനു ആഗ്നൽ ജോസ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.
ബി.ഇ.സി എക്സ്ചേഞ്ച് ജനറൽ മാനേജർ മാത്യു വർഗീസ്, ജോയ് ആലൂക്കാസ് കൺട്രി ഹെഡ് ഷിബിൻ പുതിയേടത്ത്, ഡയന അബൂ ഷബാബ്, ഓണം കൺവീനർ ഷിജു ബാബു, വിമൻസ് ഫോറം ചെയർപേഴ്സൻ ഭവ്യ അനൂപ്, അഡ്വൈസറി ബോർഡ് ചെയർമാൻ എബിൻ തോമസ് എന്നിവർ ആശംസ നേർന്നു. ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജോമോൻ പി. ജേക്കബ് സ്വാഗതവും ട്രഷറർ ബിജു ജോസ് നന്ദിയും പറഞ്ഞു.
രെഞ്ചു ചാലക്കുടി, കുവൈത്തിലെ പ്രമുഖ ഗായകൻ മുബാറക് അൽ റഷീദ് എന്നിവരുടെ പ്രകടനങ്ങൾ ആഘോഷത്തിന് മാറ്റുകൂട്ടി.
അസോസിയേഷൻ അംഗങ്ങളും കുടുംബങ്ങളും അവതരിപ്പിച്ച വിവിധ കലാപരിപാടികളും നടന്നു. ഓണസദ്യയും ഒരുക്കി.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register