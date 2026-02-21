Begin typing your search above and press return to search.
    ഇ​ടു​ക്കി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ വാ​ർ​ഷി​ക പി​ക്‌​നി​ക്

    ഇ​ടു​ക്കി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ വാ​ർ​ഷി​ക പി​ക്‌​നി​ക്
    ഇ​ടു​ക്കി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ വാ​ർ​ഷി​ക പി​ക്‌​നിക്കിൽ അംഗങ്ങൾ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഇ​ടു​ക്കി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ കു​വൈ​ത്ത് വാ​ർ​ഷി​ക പി​ക്‌​നി​ക് മു​ബാ​റ​കി​യ ഫാ​മി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്റെ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ക​മ്മി​റ്റി​യും വ​നി​ത ഫോ​റ​വും കൈ​കോ​ർ​ത്ത് ന​ട​ത്തി​യ പി​ക്‌​നി​ക്കി​ൽ 280 ഓ​ളം കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ര​ണ്ടു​ദി​വ​സം നീ​ണ്ടു​നി​ന്ന പി​ക്‌​നി​ക്കി​ൽ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി പ്ര​ത്യേ​ക ഗെ​യിം​സും, സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്കും പു​രു​ഷ​ന്മാ​ർ​ക്കും പ്ര​ത്യേ​കം മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.നാ​ട​ൻ ത​ട്ടു​ക​ട പ്ര​ധാ​ന ആ​ക​ർ​ഷ​ണ​മാ​യി. കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ ത​ന​താ​യ രു​ചി​ക​ൾ ഒ​രു​ക്കി​യ ഈ ​ഭ​ക്ഷ​ണ സ്റ്റാ​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​രു​ടെ വ​ലി​യ പ്ര​ശം​സ നേ​ടി. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ബി​നു അ​ഗ്ന​ൽ ജോ​സ്, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജോ​മോ​ൻ പി. ജേ​ക്ക​ബ്, ട്ര​ഷ​റ​ർ ബി​ജു ജോ​സ്, പി​ക്‌​നി​ക് ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഔ​സേ​പ്പ​ച്ച​ൻ തോ​ട്ടു​ങ്ങ​ൽ, വി​മ​ൻ​സ് ഫോ​റം ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൺ ഭ​വ്യ അ​നൂ​പ് എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ അ​ർ​പ്പി​ച്ചു.

