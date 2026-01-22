Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Kuwait
    Posted On
    22 Jan 2026 1:23 PM IST
    Updated On
    22 Jan 2026 1:23 PM IST

    വൈ​വി​ധ്യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ഐ.​സി.​എ​സ്.​കെ മെ​ഗാ കാ​ർ​ണി​വ​ൽ നാ​ളെ

    വൈ​വി​ധ്യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ഐ.​സി.​എ​സ്.​കെ മെ​ഗാ കാ​ർ​ണി​വ​ൽ നാ​ളെ
    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​മ്മ്യൂ​ണി​റ്റി സ്കൂ​ൾ (ഐ.​സി.​എ​സ്.​കെ) 20ാമ​ത് മെ​ഗാ കാ​ർ​ണി​വ​ൽ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച. രാ​വി​ലെ ഒ​മ്പ​തു മു​ത​ൽ രാ​ത്രി ഒ​മ്പ​തു വ​രെ​യാ​ണ് ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ. സാ​മ്പ​ത്തി​ക​മാ​യി പി​ന്നാ​ക്കം നി​ൽ​ക്കു​ന്ന വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള 'സ്റ്റു​ഡ​ന്റ്സ് വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ ഫ​ണ്ട്' സ​മാ​ഹ​ര​ണം എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് മേ​ള സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ലി​റ്റി​ൽ സ്റ്റാ​ർ സ​രി​ഗ​മ​പ, സി​ക്കിം ഐ​ഡ​ൽ താ​രം ജെ​റ്റ്ഷെ​ൻ ഡോ​ഹ ലാ​മ, മ​ജീ​ഷ്യ​നും മെ​ന്റ​ലി​സ്റ്റു​മാ​യ അ​ശ്വി​ൻ വി​ജ​യ്, കു​വൈ​ത്തി ഗാ​യ​ക​ൻ മു​ബാ​റ​ക് അ​ൽ റാ​ഷി​ദ്, ഗി​ന്ന​സ് വേ​ൾ​ഡ് റെ​ക്കോ​ർ​ഡ് ജേ​താ​വും പ്ര​ശ​സ്ത ജ​ഗ്‌​ള​റു​മാ​യ വി​നോ​ദ് വെ​ഞ്ഞാ​റ​മൂ​ട് തു​ട​ങ്ങി​യ നി​ര​വ​ധി ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​ർ മെ​ഗാ കാ​ർ​ണി​വ​ലി​ൽ അ​ണി​നി​ര​ക്കും. കോ​മ​ഡി ഷോ, ​മ്യൂ​സി​ക്ക​ൽ എ​ക്സ്ട്രാ​വാ​ഗ​ൻ​സ, ലേ​സ​ർ ഷോ, ​മാ​ജി​ക് ഷോ, ​ക​പ്പി​ൾ ഫാ​ഷ​ൻ ഷോ, ​ത​നൂ​റ നൃ​ത്തം, മെ​ഹ​ന്തി മ​ത്സ​രം, ഡി​ജെ ഷോ ​എ​ന്നി​വ​യും ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഫു​ഡ് സ്റ്റാ​ളു​ക​ൾ, വ​സ്ത്ര, ക​ര​കൗ​ശ​ല സ്റ്റാ​ളു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യും സ​ജ്ജീ​ക​രി​ക്കും. വി​നോ​ദം, സം​സ്കാ​രം, വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന രു​ചി​ക​ൾ, കാ​രു​ണ്യ ശ്ര​മം എ​ന്നി​വ​യു​ടെ സ​മ​ന്വ​യ​മാ​യ മെ​ഗാ കാ​ർ​ണി​വ​ലി​ൽ മു​ഴു​വ​ൻ ജ​ന​വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളെ​യും സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്യു​ന്ന​താ​യി ഐ.​സി.​എ​സ്.​കെ അ​റി​യി​ച്ചു.

