Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightഐ.സി.എസ്.കെ അമ്മാൻ...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 26 Nov 2025 10:08 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Nov 2025 10:08 AM IST

    ഐ.സി.എസ്.കെ അമ്മാൻ റീഡേഴ്‌സ് ക്ലബ് ആശയവിനിമയം സംഘടിപ്പിച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    ഐ.സി.എസ്.കെ അമ്മാൻ റീഡേഴ്‌സ് ക്ലബ് ആശയവിനിമയം സംഘടിപ്പിച്ചു
    cancel
    camera_alt

    ക്രി​സ് ഗ്രാ​ബെ​ൻ‌​സ്റ്റൈ​ൻ

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി സ്കൂ​ൾ (ഐ.​സി.​എ​സ്.​കെ) അ​മ്മാ​ൻ ബ്രാ​ഞ്ചി​ലെ റീ​ഡേ​ഴ്‌​സ് ക്ല​ബ്, അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പ്ര​ശ​സ്തി നേ​ടി​യ എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​ൻ ക്രി​സ് ഗ്രാ​ബെ​ൻ‌​സ്റ്റൈ​നു​മാ​യി വെ​ർ​ച്വ​ൽ ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ രാ​ജേ​ഷ് നാ​യ​ർ ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ സെ​ഷ​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.


    കു​വൈ​ത്തി​ലെ യു​വ വാ​യ​ന​ക്കാ​രെ ആ​ഗോ​ള സാ​ഹി​ത്യ വ്യ​ക്തി​ത്വ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ റീ​ഡേ​ഴ്‌​സ് ക്ല​ബിന്റെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ അ​ദ്ദേ​ഹം പ്ര​ശം​സി​ച്ചു. വൈ​സ് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ഡോ.​മേ​രി ഐ​സ​ക് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. റീ​ഡേ​ഴ്‌​സ് ക്ല​ബി​ന്റെ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് റീ​മ ജാ​ഫ​ർ സ്വാ​ഗ​ത പ്ര​സം​ഗം ന​ട​ത്തി.​വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് റി​യ ജാ​ഫ​ർ സെ​ഷ​ൻ മോ​ഡ​റേ​റ്റ് ചെ​യ്തു. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​മാ​യി ക്രി​സ് ഗ്രാ​ബെ​ൻ‌​സ്റ്റൈ​ൻ ത​ന്റെ എ​ഴു​ത്തു യാ​ത്ര​യു​ടെ പ്ര​ചോ​ദ​നാ​ത്മ​ക​മാ​യ ക​ഥ പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു. ത​ന്റെ ആ​ദ്യ​ത്തെ മൂ​ന്ന് കൈ​യെ​ഴു​ത്തു​പ്ര​തി​ക​ൾ എ​ല്ലാ പ്ര​സാ​ധ​ക​രും നി​ര​സി​ച്ചു.

    നാ​ലാ​മ​ത്തെ പു​സ്ത​കം മാ​ത്ര​മാ​ണ് ഒ​ടു​വി​ൽ അം​ഗീ​ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​ത്. ന്യൂ​യോ​ർ​ക്ക് ടൈം​സി​ന്റെ ബെ​സ്റ്റ് സെ​ല്ല​റാ​യി ഇ​ത് മാ​റി​യെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി. തി​രി​ച്ച​ടി​ക​ൾ, സ്വ​പ്ന​ങ്ങ​ൾ പി​ന്തു​ട​രു​ന്ന​തി​ൽ നി​ന്നും ക​ഠി​നാ​ധ്വാ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ൽ​നി​ന്നും ന​മ്മെ പി​ന്തി​രി​പ്പി​ക്ക​രു​തെ​ന്നും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ ഉ​ണ​ർ​ത്തി.

    ഗ​ൾ​ഫ് മേ​ഖ​ല​യി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​മാ​യി സം​വ​ദി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞ​തി​ൽ ഗ്രാ​ബെ​ൻ‌​സ്റ്റൈ​ൻ ന​ന്ദി പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:ICSKCommunicationReaders Club
    News Summary - ICSK Amman Readers Club organized a communication
    Similar News
    Next Story
    X