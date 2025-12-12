Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    12 Dec 2025 12:14 PM IST
    12 Dec 2025 12:14 PM IST

    ഐ.​സി.​ജി.​എ​സ് സ​ർ​ഥ​ക് നി​ര​വ​ധി​പേ​ർ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു

    ഐ.​സി.​ജി.​എ​സ് സ​ർ​ഥ​ക് നി​ര​വ​ധി​പേ​ർ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു
    ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ പ​ര​മി​ത തൃ​പ​തി ക​പ്പ​ൽ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്കൊ​പ്പം

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്തി​ൽ എ​ത്തി​യ ഇ​ന്ത്യ​ൻ കോ​സ്റ്റ് ഗാ​ർ​ഡ് ക​പ്പ​ൽ (ഐ.​സി.​ജി.​എ​സ്) സ​ർ​ഥ​ക് നി​ര​വ​ധി​പേ​ർ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു. നാ​ല് ദി​വ​സ​ത്തെ സൗ​ഹാ​ർ​ദ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നാ​യി ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച​യാ​ണ് ക​പ്പ​ൽ ഷു​വൈ​ഖ് തു​റ​മു​ഖ​ത്ത് എ​ത്തി​യ​ത്. ഇ​ന്ത്യ-​കു​വൈ​ത്ത് ബ​ന്ധ​വും സൗ​ഹാ​ർ​ദ​വും ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം. ഇ​ന്ത്യ​യും കു​വൈ​ത്തും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ ദൃ​ഢ​വും ഉ​റ​ച്ച​തും പ​ര​സ്പ​ര വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​ലും സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​ലും അ​ധി​ഷ്ഠി​ത​വു​മാ​ണെ​ന്ന് ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ച​ട​ങ്ങി​ൽ കു​വൈ​ത്തി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ പ​ര​മി​ത തൃ​പ​തി പ​റ​ഞ്ഞു. വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ സ​ഹ​ക​ര​ണം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ലു​ള്ള താ​ൽ​പ​ര്യ​വും പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു. ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ ത​മ്മി​ലു​ള്ള ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യം വ​ള​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ കു​വൈ​ത്തി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ​സ​മൂ​ഹം പ്ര​ധാ​ന പ​ങ്ക് വ​ഹി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    കു​വൈ​ത്തു​മാ​യി സ​മു​ദ്ര​സു​ര​ക്ഷ, ഭ​ക്ഷ്യ​സു​ര​ക്ഷ, പു​ന​രു​പ​യോ​ഗ ഊ​ർ​ജ്ജം, ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ന​വീ​ക​ര​ണം, ആ​രോ​ഗ്യ​സം​ര​ക്ഷ​ണം എ​ന്നീ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​നു​ള്ള പ്ര​തീ​ക്ഷ​യും അ​വ​ർ പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു.

