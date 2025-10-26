Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightഐ.​സി.​എ​ഫ് സാ​ൽ​മി​യ...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 26 Oct 2025 12:35 PM IST
    Updated On
    date_range 26 Oct 2025 12:35 PM IST

    ഐ.​സി.​എ​ഫ് സാ​ൽ​മി​യ മ​ദ്റ​സ മീ​ലാ​ദ് ഫെ​സ്റ്റ്

    text_fields
    bookmark_border
    ഐ.​സി.​എ​ഫ് സാ​ൽ​മി​യ മ​ദ്റ​സ മീ​ലാ​ദ് ഫെ​സ്റ്റ്
    cancel
    camera_alt

    ഐ.​സി.​എ​ഫ് സാ​ൽ​മി​യ മ​ദ്റ​സ മീ​ലാ​ദ് ഫെ​സ്റ്റ് നാ​ഷ​ന​ൽ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ടറി സ്വാ​ലി​ഹ്

    കി​ഴ​ക്കേ​തി​ൽ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഐ.​സി.​എ​ഫ് സാ​ൽ​മി​യ മ​ദ്റ​സ​യു​ടെ കീ​ഴി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച മീ​ലാ​ദ് ഫെ​സ്റ്റി​നു സ​മാ​പ​നം. ദ​സ്മ ടീ​ച്ചേ​ഴ്‌​സ് ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ മ​ദ്റ​സ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ അ​ര​ങ്ങേ​റി. ദ​ഫ് പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം, ഫ്ല​വ​ർ ഷോ, ​സ്കൗ​ട്ട് , ഖ​വാ​ലി, ബു​ർ​ദ പാ​രാ​യ​ണം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ ച​ട​ങ്ങി​നെ ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​ക്കി. ക്വി​സ് മ​ത്സ​രം, എ​ക്സി​ബി​ഷ​ൻ, വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ കാ​ലി​ഗ്ര​ഫി പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    മ​ദ്റ​സ മീ​ലാ​ദ് ഫെ​സ്റ്റി​ൽ ഫ്ല​വ​ർ ഷോ ​അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച കു​ട്ടി​ക​ൾ


    സ​മ​സ്ത കേ​ര​ള സു​ന്നി വി​ദ്യ​ാഭ്യാ​സ ബോ​ർ​ഡി​നു കീ​ഴി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ അ​ധ്യ​യ​ന വ​ർ​ഷ​ത്തെ പൊ​തു പ​രീ​ക്ഷ ക്ലാ​സു​ക​ളി​ലെ വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള അം​ഗീ​കാ​ര പ​ത്രം ച​ട​ങ്ങി​ൽ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. കെ.​ജി മു​ത​ൽ പ്ല​സ് ടു ​വ​രെ​യു​ള്ള ക്ലാ​സു​ക​ളി​ലെ കൂ​ടു​ത​ൽ മാ​ർ​ക്ക് നേ​ടി​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക​ളെ മെ​മ​ന്റോ ന​ൽ​കി ആ​ദ​രി​ച്ചു.ജി.​സി.​സി ത​ല​ത്തി​ൽ ഏ​ഴാം ക്ലാ​സി​ൽ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ മാ​ർ​ക്ക് നേ​ടി​യ അ​ദ്നാ​ൻ സ​ർ​ഫ്രാ​സി​നെ അ​നു​മോ​ദി​ച്ചു. പൊ​തു ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി ന​ട​ത്തി​യ മീ​ലാ​ദ് ക്വി​സി​ൽ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം നേ​ടി​യ ഷാ​ക്കി​റ മു​ഹ​മ്മ​ദി​നു​ള്ള സ​മ്മാ​ന​വും കൈ​മാ​റി.

    സ​മാ​പ​ന സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ഹാ​ഷിം ത​ളി​പ്പ​റ​മ്പ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. ഐ.​സി.​എ​ഫ് കു​വൈ​ത്ത് നാ​ഷ​ന​ൽ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ്വാ​ലി​ഹ് കി​ഴ​ക്കേ​തി​ൽ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. നാ​ഷ​ന​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ല​വി സ​ഖാ​ഫി തെ​ഞ്ചേ​രി മു​ഖ്യ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി.

    അ​ബു​ല്ല വ​ട​ക​ര, അ​ബൂ മു​ഹ​മ്മ​ദ്, അ​ബ്ദു​റ​സാ​ഖ് സ​ഖാ​ഫി, അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് സ​ഖാ​ഫി, ന​വാ​സ് കൊ​ല്ലം അ​ബ്ദു​ൽ ല​ത്തീ​ഫ് തോ​ണി​ക്കാ​ര, ഇ​ബ്രാ​ഹിം മു​സ്‌​ലി​യാ​ർ വെ​ണ്ണി​യോ​ട്, മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി സ​ഖാ​ഫി, ജാ​ഫ​ർ വ​ള്ളു​വ​മ്പ്രം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. റാ​ഷി​ദ് ചെ​റു​ശോ​ല സ്വാ​ഗ​ത​വും സ​മീ​ർ മു​സ്‌​ലി​യാ​ർ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Kuwait NewsMilad FestICF Salmiya Madrasahgulf news malayalam
    News Summary - ICF Salmiya Madrasa Milad Fest
    Similar News
    Next Story
    X