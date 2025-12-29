Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightഐ.​സി.​എ​ഫ് കു​വൈ​ത്ത്...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 29 Dec 2025 10:06 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Dec 2025 10:06 AM IST

    ഐ.​സി.​എ​ഫ് കു​വൈ​ത്ത് റി​ഗ്ഗാ​യി യൂ​നി​റ്റ് ക്യാ​മ്പ്

    text_fields
    bookmark_border
    ഐ.​സി.​എ​ഫ് കു​വൈ​ത്ത് റി​ഗ്ഗാ​യി യൂ​നി​റ്റ് ക്യാ​മ്പ്
    cancel
    camera_alt

    ഐ.​സി.​എ​ഫ് കു​വൈ​ത്ത് റി​ഗ്ഗാ​യി യൂ​നി​റ്റ് ക്യാ​മ്പി​ൽ ബ​ഷീ​ർ അ​ണ്ടി​ക്കോ​ട് സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഐ.​സി.​എ​ഫ് കു​വൈ​ത്ത് റി​ഗ്ഗാ​യി യൂ​നി​റ്റ് ക്യാ​മ്പ് അ​ന​സ് സു​ൽ​ത്താ​നി കൊ​ല്ലം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.മു​സ്ത​ഫ അ​ൽ അ​ർ​ഷ​ദി അ​ൽ ഇ​ർ​ഷാ​ദി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ഐ.​സി.​എ​ഫ് നാ​ഷ​ന​ൽ മോ​റ​ൽ എ​ഡ്യൂ​ക്കേ​ഷ​ൻ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബ​ഷീ​ർ അ​ണ്ടി​ക്കോ​ട് മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി.വി​വി​ധ സെ​ഷ​നു​ക​ൾ​ക്ക് റീ​ജ്യ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സു​ബൈ​ർ പെ​രു​മ്പ​ട്ട, റ​ഷീ​ദ് മ​ട​വൂ​ർ, ഷാ​ഫി ബു​ഖാ​രി എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.യൂ​നി​റ്റ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ല​വി ചെ​ഞ്ച​റ സ്വാ​ഗ​ത​വും അ​ഫ്സ​ൽ ആ​ല​പ്പി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് റീ​ജി​യ​ൻ നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ അ​ഷ​റ​ഫ് ത​ത്താ​ന​ത്ത്, ന​സീ​ർ വ​യ​നാ​ട്, ബ​ഷീ​ർ മ​ട​വൂ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Kuwait NewsICF Kuwaitgulf news malayalam
    News Summary - ICF Kuwait Riggai Unit Camp
    Similar News
    Next Story
    X