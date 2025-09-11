Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    11 Sept 2025 9:56 AM IST
    Updated On
    11 Sept 2025 9:58 AM IST

    പ്ര​വാ​ച​ക ജീ​വി​ത​വും സ​ന്ദേ​ശ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ വാ​യി​ക്ക​െ​പ്പെ​ട​ണം’

    പ്ര​വാ​ച​ക ജീ​വി​ത​വും സ​ന്ദേ​ശ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ വാ​യി​ക്ക​െ​പ്പെ​ട​ണം’
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ ന​ബി​യു​ടെ ജ​ന്മ​ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഐ.​സി.​എ​ഫ് കു​വൈ​ത്ത് നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി മീ​ലാ​ദ് സ​മ്മേ​ള​നം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. സാ​ൽ​മി​യ ന​ജാ​ത്ത് സ്കൂ​ൾ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ നാ​ഷ​ന​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ അ​ല​വി സ​ഖാ​ഫി തെ​ഞ്ചേ​രി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. അ​ഹ്മ​ദ് സ​ഖാ​ഫി കാ​വ​നൂ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    ഐ.​സി.​എ​ഫ് കു​വൈ​ത്ത് നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി മീ​ലാ​ദ് സ​മ്മേ​ള​ന സ​ദ​സ്സ്

    സ​മ​സ്ത കേ​ര​ള ജം​ഇ​യ്യ​ത്തു​ൽ ഉ​ല​മ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പേ​രോ​ട് അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ സ​ഖാ​ഫി മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. അ​ര​ക്ഷി​ത​ത്വ​വും അ​ശാ​ന്തി​യും നി​റ​ഞ്ഞ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ സ​മാ​ധാ​ന​ത്തി​ന്റെ​യും നീ​തി​യു​ടെ​യും സം​സ്ഥാ​പ​നം സാ​ധ്യ​മാ​ക്കി​യാ​ണ് പ്ര​വാ​ച​ക​ൻ മ​ട​ങ്ങി​യ​തെ​ന്നും പ്ര​വാ​ച​ക ജീ​വി​ത​വും സ​ന്ദേ​ശ​വും പു​തി​യ കാ​ല​ത്ത് കൂ​ടു​ത​ൽ വാ​യി​ക്ക​പ്പെ​ടേ​ണ്ട​തു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ശി​ഫാ അ​ൽ ജ​സീ​റ ഹെ​ഡ് ഓ​ഫ് ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ​സ് അ​സീം സേ​ട്ട് സു​ലൈ​മാ​ൻ, ഐ.​സി.​എ​ഫ് നാ​ഷ​ന​ൽ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സാ​ലി​ഹ് കി​ഴ​ക്കേ​തി​ൽ, വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​മീ​ർ മു​സ്‌​ലി​യാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. കാ​ന്ത​പു​രം എ.​പി. അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ മു​സ്‍ലി​യാ​രു​ടെ ആ​ത്മ​ക​ഥ ‘വി​ശ്വാ​സ​പൂ​ർ​വം’ ആ​സ്പ​ദ​മാ​ക്കി ന​ട​ന്ന ബു​ക്ക് ടെ​സ്റ്റി​ലെ വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് പേ​രോ​ട് അ​ബ്ദു​റ​ഹ്‌​മാ​ൻ സ​ഖാ​ഫി ഉ​പ​ഹാ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കി.

    ബു​ർ​ദ, മൗ​ലി​ദ് പാ​രാ​യ​ണ​ത്തി​ന് സാ​ദി​ഖ് ത​ങ്ങ​ൾ, ഹൈ​ദ​ര​ലി സ​ഖാ​ഫി, മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ അ​സ്ഗ​ർ ഫാ​ദി​ലി, ശു​ക്കൂ​ർ മൗ​ല​വി, നൗ​ഫ​ൽ ബാ​ഖ​വി, ശം​സു​ദ്ദീ​ൻ കാ​മി​ൽ സ​ഖാ​ഫി, മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ അ​ലി സ​ഖാ​ഫി, ബ​ഷീ​ർ അ​ണ്ടി​ക്കോ​ട് ഇ​ബ്രാ​ഹിം മു​സ്‌​ലി​യാ​ർ വെ​ണ്ണി​യോ​ട് എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. കെ.​സി.​എ​ഫ് നാ​ഷ​ന​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ അ​ബ്ദു​റ​ഹ്‌​മാ​ൻ സ​ഖാ​ഫി, അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് കാ​മി​ൽ സ​ഖാ​ഫി, ഫൈ​സ​ൽ ജ​ബ​ർ അ​ൽ മു​തൈ​രി, അ​ബ്ദു​ല്ല വ​ട​ക​ര, അ​ബൂ മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ എ​ന്നി​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. റ​സാ​ഖ്‌ സ​ഖാ​ഫി, ന​വാ​സ് ശം​സു​ദ്ധീ​ൻ, ഗ​ഫൂ​ർ എ​ട​ത്തി​രു​ത്തി, അ​ബ്ദു​ല്ല​ത്തീ​ഫ് തോ​ണി​ക്ക​ര, റ​ഫീ​ഖ് കൊ​ച്ച​നൂ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ഏ​കോ​പി​പ്പി​ച്ചു.

