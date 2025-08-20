Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    ഐ.സി.എഫ് കുവൈത്ത് ‘സ്വാതന്ത്ര്യദിന സംഗമം’

    ഐ.സി.എഫ് കുവൈത്ത് ‘സ്വാതന്ത്ര്യദിന സംഗമം’
    ഐ.​സി.​എ​ഫ് കു​വൈ​ത്ത് ‘സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​ന സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ’ ഡോ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ കു​ഞ്ഞി സ​ഖാ​ഫി

    കൊ​ല്ലം സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഐ.​സി.​എ​ഫ് കു​വൈ​ത്ത് നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ‘സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​ന സം​ഗ​മം’ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    സാ​ൽ​മി​യ എ​ക്സ​ല​ൻ​സി സ്കൂ​ൾ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ കേ​ര​ള മു​സ്‌​ലിം ജ​മാ​അ​ത്ത് സം​സ്ഥാ​ന സ​മി​തി അം​ഗം ഡോ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ കു​ഞ്ഞി സ​ഖാ​ഫി കൊ​ല്ലം മു​ഖ്യ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ജ​നാ​ധി​പ​ത്യം അ​ട്ടി​മ​റി​ക്ക​പ്പെ​ടു​മ്പോ​ൾ ജാ​ഗ്ര​ത അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണെ​ന്നും മ​തേ​ത​ര​ക​ക്ഷി​ക​ൾ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തോ​ടും രാ​ജ്യ​ത്തോ​ടു​മു​ള്ള ബാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ വി​സ്മ​രി​ച്ച് അ​ശ്ര​ദ്ധ​രാ​യ​തി​ന്റെ പ​രി​ണ​തി​യാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ൾ രാ​ജ്യം അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    രാ​ഷ്ട്രീ​യ ജാ​ഗ്ര​ത​ മ​റ​ന്ന് ഇ​നി​യും ഉ​റ​ക്കം ന​ടി​ച്ച് മു​ന്നോ​ട്ട് പോ​യാ​ൽ മ​തേ​ത​ര ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ഭാ​വി അ​വ​താ​ള​ത്തി​ലാ​കും. ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ പു​തി​യ ഉ​ണ​ർ​വു​ക​ൾ ആ​ശാ​വാ​ഹ​മാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ‘നീ​തി സ്വ​ത​ന്ത്ര​മാ​ക​ട്ടെ’ എ​ന്ന ശീ​ർ​ഷ​ക​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന സം​ഗ​മം ഐ.​സി.​എ​ഫ് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ണ​ൽ കൗ​ൺ​സി​ൽ പ്ലാ​നി​ങ് ബോ​ർ​ഡ്‌ ക​ൺ​വീ​ന​ർ അ​ബ്ദു​ല്ല വ​ട​ക​ര ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. കു​വൈ​ത്ത് ഐ.​സി.​എ​ഫ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ അ​ല​വി സ​ഖാ​ഫി തെ​ഞ്ചേ​രി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. നാ​ഷ​ണ​ൽ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സാ​ലി​ഹ് കി​ഴ​ക്കേ​തി​ൽ സം​സാ​രി​ച്ചു. പ്ര​വാ​സി വാ​യ​ന ക്വി​സ് മ​ത്സ​ര വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള സ​മ്മാ​നം ഡോ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ കു​ഞ്ഞി സ​ഖാ​ഫി കൈ​മാ​റി. ശു​ക്കൂ​ർ മൗ​ല​വി, അ​ഹ്മ​ദ് സ​ഖാ​ഫി, അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് സ​ഖാ​ഫി, സ​യ്യി​ദ് സാ​ദി​ഖ്‌ ത​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. ശ​ബീ​ർ സാ​സ്കോ സ്വാ​ഗ​ത​വും ല​ത്തീ​ഫ് തോ​ണി​ക്ക​ര ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

