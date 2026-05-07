അഹ്മദ് തൽഹത്തിനെ ഐ.സി.എഫ് അനുമോദിച്ചു
കുവൈത്ത് സിറ്റി: ഐ.സി.എഫ് ഇൻറർനാഷണൽ കൗൺസിൽ (ഐസി) സംഘടിപ്പിച്ച അന്താരാഷ്ട്ര ഖുർആൻ പാരായണ മത്സരം (തിലാവ) സീനിയർ വിഭാഗത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കിയ കുവൈത്ത് കൈത്താൻ മദ്റസ വിദ്യാർത്ഥി അഹ്മദ് തൽഹത്തിനെ ഐ.സി.എഫ് ഫർവാനിയ റീജിയൻ ആദരിച്ചു.
ഐ.സി.എഫ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന പരിപാടി റീജൻ പ്രസിഡണ്ട് സുബൈർ മുസ്ലിയാർ പെരുമ്പട്ട അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. നാഷണൽ നേതാക്കളായ അലവി സഖാഫി, അബു മുഹമ്മദ്, ബഷീർ അണ്ടി കോട്, ഷബീർ സാസ്കോ, വി.എം.ഗഫൂർ എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു.
റീജിയൺ കമ്മിറ്റിയുടെ ഉപഹാരം കുവൈത്ത് നാഷണൽ സെക്രട്ടറി സാലിഹ് കിഴക്കേതിൽ റീജിയൺ നേതാക്കളും ചേർന്ന് കൈമാറി. ഫർവാനിയ റീജൻ മെൻ്റർ ശുഹൈബ് മുട്ടം മുഖ്യാതിഥിയായി. ഷൗക്കത്ത് പട്ടാമ്പി സ്വാഗതവും നിസാർ പാമ്പത്ത് നന്ദിയും പറഞ്ഞു.
