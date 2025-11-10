Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 10 Nov 2025 11:56 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Nov 2025 11:56 AM IST

    ഐ​സ് ഹോ​ക്കി വേ​ൾ​ഡ് ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്: ലോ​ഗോ​ക്ക് അം​ഗീ​കാ​രം

    ഐ​സ് ഹോ​ക്കി വേ​ൾ​ഡ് ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്: ലോ​ഗോ​ക്ക് അം​ഗീ​കാ​രം
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്തി​ൽ 2026 ഏ​പ്രി​ലി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ഐ​സ് ഹോ​ക്കി വേ​ൾ​ഡ് ചാമ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ് (ഡി​വി​ഷ​ൻ- IV) ലോ​ഗോ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ഐ​സ് ഹോ​ക്കി ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി അം​ഗീ​ക​രി​ച്ചു.

    കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ​യും ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ന്റെ​യും പേ​രു​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ലോ​ഗോ ദേ​ശീ​യ ഐ​ഡ​ന്റി​റ്റി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​താ​യി കു​വൈ​ത്ത് വി​ന്റ​ർ ഗെ​യിം​സ് ക്ല​ബ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഫു​ഹൈ​ദ് അ​ൽ അ​ജ്മി പ​റ​ഞ്ഞു. കു​വൈ​ത്ത് ദേ​ശീ​യ യൂ​നി​ഫോം ധ​രി​ച്ച് രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ പ​താ​ക പി​ടി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന ക​ളി​ക്കാ​ര​നും ലോ​ഗോ​യി​ൽ ഉ​ണ്ട്.

    കു​വൈ​ത്ത് ര​ണ്ടാം ത​വ​ണ​യാ​ണ് ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ന് ആ​തി​ഥേ​യ​ത്വം വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    സിം​ഗ​പ്പൂ​ർ, അ​ർ​മീ​നി​യ, ഇ​റാ​ൻ, ഇ​ന്തോ​നേ​ഷ്യ, മ​ലേ​ഷ്യ, കു​വൈ​ത്ത് എ​ന്നീ ആ​റ് ടീ​മു​ക​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. കു​വൈ​ത്ത് ക​ളി​ക്കാ​രെ മി​ക​ച്ച ഫോ​മി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ക്ല​ബ് പ​ദ്ധ​തി ത​യാ​റാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ന് ഇ​ൻ​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് ക​ൾ​ച​ർ മ​ന്ത്രി​യും യു​വ​ജ​ന​കാ​ര്യ സ​ഹ​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ അ​ബ്ദു​ർ റ​ഹ്മാ​ൻ അ​ൽ മു​തൈ​രി, പ​ബ്ലി​ക് അ​തോ​റി​റ്റി ഫോ​ർ സ്‌​പോ​ർ​ട്‌​സ് എ​ന്നി​വ​യു​ടെ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ ഫു​ഹൈ​ദ് അ​ൽ അ​ജ്മി അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു.

