    ഒ​ന്നാം ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​ക്ക് ഐ.​സി.​ഡി.​ഒ പ​ര​മോ​ന്ന​ത ബ​ഹു​മ​തി

    ഒ​ന്നാം ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ് ഫ​ഹ​ദ് യൂ​സ​ഫ് സ​ഉൗ​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹ് അ​വാ​ർ​ഡ് ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഒ​ന്നാം ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ് ഫ​ഹ​ദ് യൂ​സ​ഫ് സ​ഉൂ​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹി​ന് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സി​വി​ൽ ഡി​ഫ​ൻ​സ് ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​ൻ (ഐ.​സി.​ഡി.​ഒ) ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മാ​ൻ​ഡ​ർ മെ​ഡ​ൽ. ഐ.​സി.​ഡി.​ഒ ന​ൽ​കു​ന്ന ഏ​റ്റ​വും ഉ​യ​ർ​ന്ന അം​ഗീ​കാ​ര​മാ​ണി​ത്. ഐ.​സി.​ഡി.​ഒ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ൽ അ​ർ​ഗു​ജ് ക​ല​ന്ത​ർ​ലി മെ​ഡ​ലും പ്ര​ശം​സാ പ​ത്ര​വും സ​മ്മാ​നി​ച്ചു.

    സി​വി​ൽ പ്രൊ​ട്ട​ക്ഷ​ൻ സം​വി​ധാ​ന​ത്തെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​ലും സു​ര​ക്ഷ​യും സു​ര​ക്ഷാ ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ളും പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും അ​ടി​യ​ന്ത​ര ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലും പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക​ളി​ലും പ്ര​തി​ക​രി​ക്കാ​ൻ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ സ​ന്ന​ദ്ധ​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും ശൈ​ഖ് ഫ​ഹ​ദി​ന്റെ നേ​തൃ​പാ​ട​വ​ത്തി​നും ഇ​ട​പെ​ലി​നു​മു​ള്ള അം​ഗീ​കാ​ര​മാ​യാ​ണ് അ​വാ​ർ​ഡെ​ന്ന് ക​ല​ന്ത​ർ​ലി പ​റ​ഞ്ഞു. സി​വി​ൽ പ്രൊ​ട്ട​ക്ഷ​ൻ, സി​വി​ൽ ഡി​ഫ​ൻ​സ് മേ​ഖ​ല​യി​ലെ കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ അ​ഭി​മാ​ന​ക​ര​മാ​യ നേ​ട്ട​ത്തെ​യും സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചു. കു​വൈ​ത്ത് ഫ​യ​ർ ഫോ​ഴ്‌​സി​ന് ശൈ​ഖ് ഫ​ഹ​ദ് ന​ൽ​കു​ന്ന തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ പി​ന്തു​ണ​യെ​യും ക​ല​ന്ത​ർ​ലി പ്ര​ശം​സി​ച്ചു.

    സി​വി​ൽ പ്രൊ​ട്ട​ക്ഷ​ൻ, സി​വി​ൽ ഡി​ഫ​ൻ​സ് എ​ന്നി​വ​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ സം​യു​ക്ത സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ വ​ശ​ങ്ങ​ളും ഇ​രു​പ​ക്ഷ​വും ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു. കു​വൈ​ത്ത് ഫ​യ​ർ​ഫോ​ഴ്‌​സ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ മേ​ജ​ർ ജ​ന​റ​ൽ ത​ലാ​ൽ അ​ൽ റൂ​മി​യും സ​ന്നി​ഹി​ത​നാ​യി.

