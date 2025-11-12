Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightഇന്ത്യന്‍ അംബാസഡറുമായി...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 12 Nov 2025 10:11 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Nov 2025 10:11 AM IST

    ഇന്ത്യന്‍ അംബാസഡറുമായി ഐ.ബി.പി.സി ഭാരവാഹികള്‍ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി

    text_fields
    bookmark_border
    ഇന്ത്യന്‍ അംബാസഡറുമായി ഐ.ബി.പി.സി ഭാരവാഹികള്‍ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി
    cancel
    camera_alt

    ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ പ​ര​മി​ത തൃ​പ​തി​കൊ​പ്പം ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ ബി​സി​ന​സ് ആ​ന്‍ഡ് പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ല്‍

    കൗ​ണ്‍സി​ലി​ൽ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത്‌​സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്തി​ലെ നി​യു​ക്ത ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ പ​ര​മി​ത തൃ​പ​തി​യു​മാ​യി ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ ബി​സി​ന​സ് ആ​ന്‍ഡ് പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ല്‍ കൗ​ണ്‍സി​ലി​ന്റെ (ഐ.​ബി.​പി.​സി) ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ള്‍ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി. എം​ബ​സി​യി​ല്‍ന​ട​ന്ന കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ല്‍ ഐ.​ബി.​പി.​സി ചെ​യ​ര്‍മാ​ന്‍ കൈ​സ​ര്‍ ടി. ​ഷാ​ക്കി​ര്‍, സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ.​പി.​സു​രേ​ഷ്, ജോ​യ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി സു​നി​ത് അ​റോ​റ, ട്ര​ഷ​റ​ര്‍ കൃ​ഷ​ന്‍ സൂ​ര്യ​കാ​ന്ത് എ​ന്നി​വ​ര്‍ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

    കു​വൈ​ത്ത്-​ഇ​ന്ത്യ ഊ​ഷ്മ​ള​മാ​യ ബ​ന്ധ​ത്തി​ല്‍ 24 വ​ര്‍ഷ​ത്തെ ഐ.​ബി.​പി.​സി പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ശ്ലാ​ഗി​ച്ചു. ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ എം​ബ​സി​ക്കു​ള്ള അ​ച​ഞ്ച​ല​മാ​യ പി​ന്തു​ണ ഐ.​ബി.​പി.​സി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    സാ​മ്പ​ത്തി​ക ഇ​ട​പെ​ട​ല്‍, സാം​സ്‌​കാ​രി​ക ബ​ന്ധം, സ​മൂ​ഹി​ക ക്ഷേ​മം എ​ന്നി​വ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് ന​ട​ത്തു​ന്ന എ​ല്ലാ സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ളി​ലും സ​ഹ​ക​രി​ക്കാ​നു​ള്ള സ​ന്ന​ദ്ധ​ത​യും ഐ.​ബി.​പി.​സി അ​റി​യി​ച്ചു.

    നി​യു​ക്ത സ്ഥാ​ന​പ​തി​യു​മാ​യു​ള്ള കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ല്‍ എം​ബ​സി ഡി.​സി.​എം. സ​ഞ്ജ​യ് കെ.​മ​ല്ലു​ക, ഉ​ദ്ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രാ​യ ദേ​വേ​ന്ദ്ര പു​ഞ്ച്, ഹ​രി​ത് കേ​ത​ന്‍ ഷാ​ല​ത്ത് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രും സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച ന​ട​ക്കു​ന്നു ഐ.​ബി.​പി.​സി 24 മ​ത് വാ​ര്‍ഷി​ക സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ല്‍ പ​ര​മി​ത തൃ​പ​തി പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കും. കു​വൈ​ത്ത് വാ​ണി​ജ്യ കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി ഖ​ലീ​ഫ അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ല്‍ അ​ജീ​ല്‍ ച​ട​ങ്ങ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും. എ​ച്ച്.​സി.​എ​ല്‍ ടെ​ക്ക് ചെ​യ​ര്‍പേ​ഴ്സ​ണ്‍ റോ​ഷ്നി നാ​ടാ​ര്‍ മ​ല്‍ഹോ​ത്ര മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം നി​ർ​വ​ഹി​ക്കും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:newsibpcgulfIndian AmbassadorOfficials
    News Summary - IBPC officials met with the Indian Ambassador
    Similar News
    Next Story
    X