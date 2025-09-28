ഇന്ത്യൻ അംബാസഡർക്ക്ഐ.ബി.പി.സി യാത്രയയപ്പ് നൽകിtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: ഇന്ത്യൻ ബിസിനസ് ആൻഡ് പ്രഫഷനൽ കൗൺസിൽ (ഐ.ബി.പി.സി) ഇന്ത്യൻ അംബാസഡർ ഡോ.ആദർശ് സ്വൈകയ്ക്കും ഭാര്യ വന്ദന സ്വൈകയ്ക്കും യാത്രയയപ്പ് നൽകി.
ഇന്ത്യ-കുവൈത്ത് ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിലും കുവൈത്തികളുമായുള്ള ആത്മബന്ധം വളർത്തുന്നതിലും, വ്യാപാര-സാംസ്കാരിക ഇടപഴകലുകൾക്ക് പുതുവഴികൾ തുറന്നതിലും ഡോ. സ്വൈക നൽകിയ പ്രോത്സാഹനവും പിന്തുണയും ഐ.ബി.പി.സി അനുസ്മരിപ്പിച്ചു.
ഐ.ബി.പി.സിയുമായി ചേർന്ന് ഇന്ത്യ-കുവൈത്ത് സൗഹൃദം കൂടുതൽ ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുന്ന നിരവധി പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതായി ഡോ.ആദർശ് സ്വൈക ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. പിന്തുണക്ക് അദ്ദേഹം നന്ദി പറഞ്ഞു.
