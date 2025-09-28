Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightഇ​ന്ത്യ​ൻ...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 28 Sept 2025 12:41 PM IST
    Updated On
    date_range 28 Sept 2025 12:41 PM IST

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ​ക്ക്ഐ.​ബി.​പി.​സി യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി

    text_fields
    bookmark_border
    ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ​ക്ക്ഐ.​ബി.​പി.​സി യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി
    cancel
    camera_alt

    ഐ.​ബി.​പി.​സി പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ഡോ.​ആ​ദ​ർ​ശ് സ്വൈ​ക​ക്കൊ​പ്പം

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഇ​ന്ത്യ​ൻ ബി​സി​ന​സ് ആ​ൻ​ഡ് പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ കൗ​ൺ​സി​ൽ (ഐ.​ബി.​പി.​സി) ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ഡോ.​ആ​ദ​ർ​ശ് സ്വൈ​ക​യ്ക്കും ഭാ​ര്യ വ​ന്ദ​ന സ്വൈ​ക​യ്ക്കും യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി.

    ഇ​ന്ത്യ-​കു​വൈ​ത്ത് ബ​ന്ധം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ലും കു​വൈ​ത്തി​ക​ളു​മാ​യു​ള്ള ആ​ത്മ​ബ​ന്ധം വ​ള​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​ലും, വ്യാ​പാ​ര-​സാം​സ്കാ​രി​ക ഇ​ട​പ​ഴ​ക​ലു​ക​ൾ​ക്ക് പു​തു​വ​ഴി​ക​ൾ തു​റ​ന്ന​തി​ലും ഡോ. ​സ്വൈ​ക ന​ൽ​കി​യ പ്രോ​ത്സാ​ഹ​ന​വും പി​ന്തു​ണ​യും ഐ.​ബി.​പി.​സി അ​നു​സ്മ​രി​പ്പി​ച്ചു.

    ഐ.​ബി.​പി.​സി​യു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന് ഇ​ന്ത്യ-​കു​വൈ​ത്ത് സൗ​ഹൃ​ദം കൂ​ടു​ത​ൽ ഊ​ട്ടി​യു​റ​പ്പി​ക്കു​ന്ന നി​ര​വ​ധി പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞ​താ​യി ഡോ.​ആ​ദ​ർ​ശ് സ്വൈ​ക ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. പി​ന്തു​ണ​ക്ക് അ​ദ്ദേ​ഹം ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:ibpcFarewellKuwait NewsIndian Ambassador
    News Summary - IBPC issues travel note to Indian Ambassador
    Similar News
    Next Story
    X