Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 17 Nov 2025 12:42 PM IST
    Updated On
    date_range 17 Nov 2025 12:42 PM IST

    ഐ.ബി.പി.സി വാർഷികാഘോഷവും അവാർഡ് നിശയും

    ഐ.ബി.പി.സി വാർഷികാഘോഷവും അവാർഡ് നിശയും
    ഐ.​ബി.​പി.​സി വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ പ​ര​മി​ത ത്രി​പാ​ഠി വി​ള​ക്കു​കൊ​ളു​ത്തു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഇ​ന്ത്യ​ൻ ബി​സി​ന​സ് ആ​ൻ​ഡ് പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ കൗ​ൺ​സി​ൽ (ഐ.​ബി.​പി.​സി) 24ാം വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷ​വും അ​വാ​ർ​ഡ് നി​ശ​യും വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളോ​ടെ ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു.

    ബി​സി​ന​സ്, വ്യ​വ​സാ​യ രം​ഗ​ത്തു​ള്ള​വ​രും ന​യ​ത​ന്ത്ര​ജ്ഞ​രും പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ പ​ര​മി​ത ത്രി​പാ​ഠി മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. കു​വൈ​ത്ത് വാ​ണി​ജ്യ മ​ന്ത്രി ഖ​ലീ​ഫ അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ അ​ജി​ലി​നു വേ​ണ്ടി അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ബ​ന്ധ വ​കു​പ്പ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ​ഹെ​ർ​സ് ആ​ശം​സ നേ​ർ​ന്നു. എ​ച്ച്.​സി.​എ​ൽ ടെ​ക് ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൺ റോ​ഷ്നി നാ​ടാ​ർ മ​ൽ​ഹോ​ത്ര മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി.

    ഐ.​ബി.​പി.​സി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ കൈ​സ​ർ ഷാ​ക്കി​ർ സി​ൽ​വ​ർ ജൂ​ബി​ലി വ​ർ​ഷാ​രം​ഭം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. ഐ.​ബി.​പി.​സി സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ.​പി.​സു​രേ​ഷ് സ്വാ​ഗ​ത​വും ജോ. ​സെ​ക്ര​ട്ട​റി സു​നി​ത് അ​റോ​റ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.​ബി​സി​ന​സ് രം​ഗ​ത്തെ മി​ക​വ്, ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യം, ആ​രോ​ഗ്യം, മാ​ധ്യ​മ രം​ഗം തു​ട​ങ്ങി ഇ​ന്ത്യ-​കു​വൈ​ത്ത് ബ​ന്ധം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ ഇ​ട​പെ​ടു​ന്ന വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള 10 പ്ര​മു​ഖ വ്യ​ക്തി​ക​ളെ ച​ട​ങ്ങി​ൽ ആ​ദ​രി​ച്ചു.

    ഐ.​ബി.​പി.​സി വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഗൗ​ര​വ് ഒ​ബ്‌​റോ​യ്, ജോ.​സെ​ക്ര​ട്ട​റി സു​നി​ത് അ​റോ​റ, ട്ര​ഷ​റ​ർ കൃ​ഷ​ൺ സൂ​ര്യ​കാ​ന്ത് എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി​യു​ടെ മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ഐ.​ബി.​പി.​സി ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള സൗ​ഹൃ​ദ​ത്തി​ന്റെ​യും സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ​യും ക​ണ്ണി​യാ​യി തു​ട​ർ​ന്നും പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​മെ​ന്ന് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

