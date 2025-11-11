Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 11 Nov 2025 10:30 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Nov 2025 10:30 AM IST

    ഐ.​ബി.​പി.​സി വാ​ര്‍ഷി​ക​വും അ​വാ​ര്‍ഡ്ദാ​ന ച​ട​ങ്ങും നാ​ളെ

    ഐ.​ബി.​പി.​സി വാ​ര്‍ഷി​ക​വും അ​വാ​ര്‍ഡ്ദാ​ന ച​ട​ങ്ങും നാ​ളെ
    കു​വൈ​ത്ത്‌ സി​റ്റി: ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ ബി​സി​ന​സ് ആ​ൻ​ഡ് പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ല്‍ കൗ​ണ്‍സി​ല്‍ (ഐ.​ബി.​പി.​സി) കു​വൈ​ത്ത് 24ാം വാ​ര്‍ഷി​ക​വും അ​വാ​ര്‍ഡ് നൈ​റ്റും ബു​ധ​നാ​ഴ്ച. വേ​ള്‍ഡ്‌​റോ​ഫ് ഹോ​ട്ട​ലി​ല്‍ വൈ​കീ​ട്ട് ആ​റി​ന് ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ല്‍ കു​വൈ​ത്ത് വാ​ണി​ജ്യ- വ്യ​വ​സാ​യ വ​കു​പ്പ് മ​ന്ത്രി ഖ​ലീ​ഫ അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ല്‍ അ​ജി​ല്‍ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. കു​വൈ​ത്തി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ അം​ബാ​സ​ഡ​ര്‍ പ​ര​മി​ത ത്രി​പ​തി​യും ച​ട​ങ്ങി​ല്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. എ​ച്ച്.​സി.​എ​ല്‍ ടെ​ക്ക് ചെ​യ​ര്‍പേ​ഴ്സ​ണ്‍ റോ​ഷ്നി നാ​ടാ​ര്‍ മ​ല്‍ഹോ​ത്ര മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം നി​ർ​വ​ഹി​ക്കും.

    ബി​സി​ന​സ് പ്ര​മു​ഖ​ര്‍, വ്യ​വ​സാ​യി​ക​ള്‍, ന​യ​ത​ന്ത്ര​ജ്ഞ​ര്‍ എ​ന്നി​വ​രെ ഒ​ന്നി​ച്ചി​പ്പ്കൊ​ണ്ടു​ള്ള പ​രി​പാ​ടി​യാ​ണ് ഐ.​ബി.​പി.​സി ന​ട​ത്തു​ന്ന​തെ​ന്ന് ചെ​യ​ര്‍മാ​ന്‍ കൈ​സ​ര്‍ ഷാ​ക്കി​ര്‍ പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​ന്ത്യ-​കു​വൈ​ത്ത് വ്യാ​പാ​ര-​സാം​സ്‌​കാ​രി​ക​രം​ഗ​ത്ത് മി​ക​ച്ച സം​ഭാ​വ​ന ന​ല്‍കി​യ അ​ഞ്ച് കു​വൈ​ത്ത് സ്വ​ദേ​ശി​ക​ള്‍, അ​ഞ്ച് ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​ര്‍ എ​ന്നി​വ​രെ ച​ട​ങ്ങി​ൽ ആ​ദ​രി​ക്കും.

    പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ലു​ക​ളെ​യും സം​രം​ഭ​ക​രു​ടെ​യും ശാ​ക്തീ​ക​ര​ണം, ഇ​ന്ത്യ-​കു​വൈ​ത്ത് വ്യാ​പാ​ര-​വ്യാ​വ​സാ​യ വ​ള​ര്‍ച്ച​യി​ല്‍ അ​വ​ര്‍ വ​ഹി​ക്കു​ന്ന പ​ങ്കി​നെ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ് വാ​ര്‍ഷി​ക ച​ട​ങ്ങും അ​വാ​ര്‍ഡ് നൈ​റ്റു​മെ​ന്ന് സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ.​പി.​സു​രേ​ഷ് പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ല്‍ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    TAGS:ibpcKuwait Newsaward ceremonygulf news malayalam
