Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightഐ.എ.എഫ് കുവൈത്ത് നാനോ...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 5 July 2026 10:28 AM IST
    Updated On
    date_range 5 July 2026 10:28 AM IST

    ഐ.എ.എഫ് കുവൈത്ത് നാനോ ഫിലിം അവാര്‍ഡ് ‘പാതി’ക്ക്

    text_fields
    bookmark_border
    ഐ.എ.എഫ് കുവൈത്ത് നാനോ ഫിലിം അവാര്‍ഡ് ‘പാതി’ക്ക്
    cancel

    കുവൈത്ത് സിറ്റി: ഇന്ത്യന്‍ ആര്‍ട്ട് ഫെഡറേഷന്‍ കുവൈത്തിന്റെ (ഐ.എ .എഫ്) നേതൃത്വത്തില്‍ സംഘടിപ്പിച്ച പ്രഥമ നാനോഫിലിം കോണ്ടെസ്റ്റ് അവാര്‍ഡ് അശ്വിന്‍ സി.വി സംവിധാനം ചെയ്ത'പാതി' കരസ്ഥമാക്കി. രണ്ടാം സ്ഥാനം സിയാസ് പാടൂർ സംവിധാനം ചെയ്ത 'അണ്ടില്‍ ദ എന്‍ഡ്' നേടി.

    സിനിമാറ്റോഗ്രാഫര്‍ അജ്മല്‍ സാബുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ജൂറി അംഗങ്ങളാണ് പുരസ്‌ക്കാരത്തിന് അര്‍ഹരായവരെ തെരഞ്ഞെടുത്തത്.

    വിജയികള്‍ക്കുള്ള അവാര്‍ഡ് ദാന ചടങ്ങ് ജൂലൈ 10 ന് ഫര്‍വാനിയ അല്‍ മെഡക്‌സ് ഓഡിറ്റോറിയത്തില്‍ നടക്കും. വൈകുന്നേരം 4:30 ന് ആരംഭിക്കുന്ന ചടങ്ങില്‍ മൽസരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ചിത്രങ്ങളുടെ പ്രദര്‍ശനവും ഐ. എ .എഫ് അംഗങ്ങളുടെ കലാപരിപാടികളും നടക്കുമെന്ന് പ്രസിഡന്റ് ഷെറിന്‍ മാത്യു കൊട്ടാരം, ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി ലിയോ കിഴക്കേവീടന്‍, കണ്‍വീനവർ അരവിന്ദ് കൃഷ്ണൻ, ട്രഷറര്‍ ലിജോ ജോസ്, കള്‍ച്ചറല്‍ സെക്രട്ടറി നിര്‍മല ദേവി എന്നിവര്‍ അറിയിച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Short FilmIAFNano
    News Summary - IAF Kuwait Nano Film Award goes to 'Paathi
    Similar News
    Next Story
    X