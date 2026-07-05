ഐ.എ.എഫ് കുവൈത്ത് നാനോ ഫിലിം അവാര്ഡ് ‘പാതി’ക്ക്text_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: ഇന്ത്യന് ആര്ട്ട് ഫെഡറേഷന് കുവൈത്തിന്റെ (ഐ.എ .എഫ്) നേതൃത്വത്തില് സംഘടിപ്പിച്ച പ്രഥമ നാനോഫിലിം കോണ്ടെസ്റ്റ് അവാര്ഡ് അശ്വിന് സി.വി സംവിധാനം ചെയ്ത'പാതി' കരസ്ഥമാക്കി. രണ്ടാം സ്ഥാനം സിയാസ് പാടൂർ സംവിധാനം ചെയ്ത 'അണ്ടില് ദ എന്ഡ്' നേടി.
സിനിമാറ്റോഗ്രാഫര് അജ്മല് സാബുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ജൂറി അംഗങ്ങളാണ് പുരസ്ക്കാരത്തിന് അര്ഹരായവരെ തെരഞ്ഞെടുത്തത്.
വിജയികള്ക്കുള്ള അവാര്ഡ് ദാന ചടങ്ങ് ജൂലൈ 10 ന് ഫര്വാനിയ അല് മെഡക്സ് ഓഡിറ്റോറിയത്തില് നടക്കും. വൈകുന്നേരം 4:30 ന് ആരംഭിക്കുന്ന ചടങ്ങില് മൽസരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ചിത്രങ്ങളുടെ പ്രദര്ശനവും ഐ. എ .എഫ് അംഗങ്ങളുടെ കലാപരിപാടികളും നടക്കുമെന്ന് പ്രസിഡന്റ് ഷെറിന് മാത്യു കൊട്ടാരം, ജനറല് സെക്രട്ടറി ലിയോ കിഴക്കേവീടന്, കണ്വീനവർ അരവിന്ദ് കൃഷ്ണൻ, ട്രഷറര് ലിജോ ജോസ്, കള്ച്ചറല് സെക്രട്ടറി നിര്മല ദേവി എന്നിവര് അറിയിച്ചു.
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