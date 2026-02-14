Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightലു​ലു...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 14 Feb 2026 9:53 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Feb 2026 9:53 AM IST

    ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ ‘ഐ ​ല​വ് മൈ ​കു​വൈ​ത്ത്’ പ്ര​മോ​ഷ​ൻ

    text_fields
    bookmark_border
    ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ ‘ഐ ​ല​വ് മൈ ​കു​വൈ​ത്ത്’ പ്ര​മോ​ഷ​ൻ
    cancel
    camera_alt

    ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ ‘ഐ ​ല​വ് മൈ ​കു​വൈ​ത്ത്’ പ്ര​മോ​ഷ​ൻ ടെ​ക് ഇ​ൻ​ഫ്ലു​വ​ൻ​സ​ർ അ​സീ​സ് അ​ൽ സാ​ബി​യും ലൈ​ഫ്‌​സ്റ്റൈ​ൽ ഇ​ൻ​ഫ്ലു​വ​ൻ​സ​ർ സ്ന​ഫി​യ​യും ചേ​ർ​ന്ന് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്ത് ദേ​ശീ​യ, വി​മോ​ച​ന ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ ‘ഐ ​ല​വ് മൈ ​കു​വൈ​ത്ത്’ എ​ന്ന പ്ര​ത്യേ​ക പ്ര​മോ​ഷ​ൻ ആ​രം​ഭി​ച്ചു. കു​വൈ​ത്തി​ലെ എ​ല്ലാ ലു​ലു ഹൈ​പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് ഔ​ട്ട്‌​ലെ​റ്റു​ക​ളി​ലും തു​ട​രു​ന്ന പ്ര​മോ​ഷ​ൻ ഖു​റൈ​ൻ ഔ​ട്ട്‌​ലെ​റ്റി​ൽ ടെ​ക് ഇ​ൻ​ഫ്ലു​വ​ൻ​സ​ർ അ​സീ​സ് അ​ൽ സാ​ബി​യും ലൈ​ഫ്‌​സ്റ്റൈ​ൽ ഇ​ൻ​ഫ്ലു​വ​ൻ​സ​ർ സ്ന​ഫി​യ​യും ചേ​ർ​ന്ന് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ലു​ലു കു​വൈ​ത്ത് സീ​നി​യ​ർ മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളും പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ ഒ​രു​ക്കി​യ സ്റ്റാ​ൾ


    പ്ര​മോ​ഷ​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി പ്ര​ധാ​ന വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ കി​ഴി​വു​ക​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. പ​ല​ച​ര​ക്ക്, ആ​രോ​ഗ്യ, സൗ​ന്ദ​ര്യ​വ​ർ​ധ​ക വ​സ്തു​ക്ക​ൾ, ഫ്ര​ഷ്, ഫ്രോ​സ​ൺ ഭ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ, വീ​ട്ടു​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ, ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യി​ൽ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് മി​ക​ച്ച ലാ​ഭം ല​ഭി​ക്കും. വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ൾ, പാ​ദ​ര​ക്ഷ​ക​ൾ, ആ​ക്സ​സ​റി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യി​ൽ അ​വി​ശ്വ​സ​നീ​യ​മാ​യ ഡീ​ലു​ക​ളും ഉ​ണ്ട്.

    മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ണു​ക​ൾ, ക​ൺ​സ്യൂ​മ​ർ ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക്‌​സ്, ഐ.​ടി ആ​ക്‌​സ​സ​റി​ക​ൾ, വെ​യ​റ​ബി​ൾ ടെ​ക്‌​നോ​ള​ജി എ​ന്നി​വ​ക്ക് എ​ക്‌​സ്‌​ക്ലൂ​സീ​വ് ഡി​സ്‌​കൗ​ണ്ട്, ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ സ്മാ​ർ​ട്ട്‌​ഫോ​ണു​ക​ൾ, ഗാ​ഡ്‌​ജെ​റ്റു​ക​ൾ അ​നു​ബ​ന്ധ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യും കു​റ​ഞ്ഞ വി​ല​യി​ൽ സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കാം. ‘പ്രൗ​ഡ്‌​ലി ഫ്രം ​കു​വൈ​ത്ത്’ കാ​മ്പ​യി​ൻ കു​വൈ​ത്ത് ബ്രാ​ൻ​ഡു​ക​ളു​ടെ പു​തി​യ പ്രാ​ദേ​ശി​ക ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും പ്ര​ത്യേ​ക കി​ഴി​വു​ക​ൾ ല​ഭി​ക്കും. കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ പൈ​തൃ​ക​വും വി​നോ​ദ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്ന സാം​സ്കാ​രി​ക പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ളും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് ആ​സ്വ​ദി​ക്കാം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:promotionLuLu HypermarketKuwait Newsgulf news malayalam
    News Summary - ‘I Love My Kuwait’ promotion at Lulu Hypermarket
    Similar News
    Next Story
    X