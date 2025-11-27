Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 27 Nov 2025 11:09 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Nov 2025 11:09 AM IST

    മനുഷ്യക്കടത്ത്, കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ; പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂഷൻ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു

    മനുഷ്യക്കടത്ത്, കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ; പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂഷൻ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു
    കുവൈത്ത് സിറ്റി: മനുഷ്യക്കടത്ത്, കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് കുവൈത്ത് പ്രോസിക്യൂഷൻ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. ഇത്തരം കേസുകൾ അന്വേഷിക്കുന്നതിനായി പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘങ്ങൾ രൂപവത്കരിക്കാൻ കുവൈത്ത് അറ്റോണി ജനറൽ കൗൺസിലർ സാദ് അൽ സഫ്രാൻ ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു. സഹകരണ സംഘങ്ങളിലെ തൊഴിലാളികളെ നിയമവിരുദ്ധമായി ചൂഷണം ചെയ്തതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒമ്പത് കേസുകളിൽ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതായും പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂഷൻ വ്യക്തമാക്കി.

    മനുഷ്യക്കടത്ത് തടയുന്നതിനുള്ള നിയമത്തിന്റെ ദുരുപയോഗമാണ് ഇത്തരം രീതികളെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇതുവരെ 115 ഇരകളുടെ മൊഴികൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും 48 സംശയിക്കപ്പെടുന്നവരെ ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും പ്രോസിക്യൂഷൻ അറിയിച്ചു.

    കു​വൈ​ത്ത്-​സൗ​ദി സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന് അം​ഗീ​കാ​രം

    ക​ള്ള​പ്പ​ണം വെ​ളു​പ്പി​ക്ക​ൽ, തീ​വ്ര​വാ​ദ ധ​ന​സ​ഹാ​യം ത​ട​യ​ൽ എ​ന്നി​വ​യി​ൽ കു​വൈ​ത്തു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ധാ​ര​ണപ​ത്ര​ത്തി​ന് സൗ​ദി മ​ന്ത്രി​സ​ഭ അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കി. സൗ​ദി ജ​ന​റ​ൽ ഡി​പ്പാ​ർ​ട്മെ​ന്റ് ഓ​ഫ് ഫി​നാ​ൻ​ഷ്യ​ൽ ഇ​ന്റ​ലി​ജ​ൻ​സും കു​വൈ​ത്ത് ഫി​നാ​ൻ​ഷ്യ​ൽ ഇ​ന്റ​ലി​ജ​ൻ​സ് യൂ​നി​റ്റും ത​മ്മി​ൽ ധാ​ര​ണപ​ത്ര​ത്തി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച​താ​യി ശൂ​റ കൗ​ൺ​സി​ൽ കാ​ര്യ, ആ​ക്ടി​ങ് ഇ​ൻ​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ൻ മ​ന്ത്രി എ​സ്സാം ബി​ൻ അ​റി​യി​ച്ചു. ഇ​തു പ്ര​കാ​രം, ക​ള്ള​പ്പ​ണം വെ​ളു​പ്പി​ക്ക​ൽ, കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ, തീ​വ്ര​വാ​ദ​ത്തി​നു​ള്ള ധ​ന​സ​ഹാ​യം എ​ന്നി​വ​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ഇ​രു സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും കൈ​മാ​റും.

    TAGS:human traffickingGulf NewsinvestigationMoney LaunderingPublic prosecution
