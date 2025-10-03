Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 3 Oct 2025 1:17 PM IST
    Updated On
    date_range 3 Oct 2025 1:17 PM IST

    മ​നു​ഷ്യ​ക്കട​ത്ത്; നി​ല​മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തി കു​വൈ​ത്ത്

    മ​നു​ഷ്യ​ക്കട​ത്ത്; നി​ല​മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തി കു​വൈ​ത്ത്
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: മ​നു​ഷ്യ​ക്കട​ത്തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ നി​ല​മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തി കു​വൈ​ത്ത്. യു.​എ​സ് സ്റ്റേ​റ്റ് ഡി​പ്പാ​ർ​ട്ട്മെ​ന്റ് പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച 2025 ലെ ​ട്രാ​ഫി​ക്കി​ങ് ഇ​ൻ പെ​ർ​ഷ​ൻ​സ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ സ്ഥാ​നം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തി കു​വൈ​ത്ത്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ മൂ​ന്ന് വ​ർ​ഷ​മാ​യി ട​യ​ർ 2 വാ​ച്ച് ലി​സ്റ്റി​ൽ ആ​യി​രു​ന്ന കു​വൈ​ത്ത് ഇ​ത്ത​വ​ണ ട​യ​ർ 2 ലേ​ക്ക് ഉ​യ​ർ​ന്നു. മ​നു​ഷ്യ​ക്ക​ട​ത്തി​നെ​തി​രെ നി​യ​മ​പ​രി​ഷ്കാ​ര​ങ്ങ​ളും പ്ര​വാ​സി തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് സം​ര​ക്ഷ​ണ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​തു​മാ​ണ് പു​രോ​ഗ​തി​ക്ക് കാ​ര​ണ​മാ​യി റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്ന​ത്.

    തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ള്‍ക്ക് പു​തി​യ ഷെ​ൽ​ട്ട​റു​ക​ളും സ​ഹാ​യ​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളും സ്ഥാ​പി​ച്ച​തും സ്ഥാ​നം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടാ​ന്‍ കാ​ര​ണ​മാ​യി.

    കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ ഉ​യ​ർ​ച്ച രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പ്ര​തി​ച്ഛാ​യ​ക്കും വി​ശ്വാ​സ്യ​ത​ക്കും ഗു​ണ​ക​ര​മാ​കു​മെ​ന്ന് വി​ദ​ഗ്ധ​ർ വി​ല​യി​രു​ത്തി.

    TAGS:human traffickingillegal immigrationKuwait News
    News Summary - Human trafficking; Kuwait cracks down on illegal immigration
