മനുഷ്യക്കടത്ത്; നിലമെച്ചപ്പെടുത്തി കുവൈത്ത്text_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: മനുഷ്യക്കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റിപ്പോർട്ടിൽ നിലമെച്ചപ്പെടുത്തി കുവൈത്ത്. യു.എസ് സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച 2025 ലെ ട്രാഫിക്കിങ് ഇൻ പെർഷൻസ് റിപ്പോർട്ടിൽ സ്ഥാനം മെച്ചപ്പെടുത്തി കുവൈത്ത്.
കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷമായി ടയർ 2 വാച്ച് ലിസ്റ്റിൽ ആയിരുന്ന കുവൈത്ത് ഇത്തവണ ടയർ 2 ലേക്ക് ഉയർന്നു. മനുഷ്യക്കടത്തിനെതിരെ നിയമപരിഷ്കാരങ്ങളും പ്രവാസി തൊഴിലാളികൾക്ക് സംരക്ഷണ സംവിധാനങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തിയതുമാണ് പുരോഗതിക്ക് കാരണമായി റിപ്പോർട്ടിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്.
തൊഴിലാളികള്ക്ക് പുതിയ ഷെൽട്ടറുകളും സഹായകേന്ദ്രങ്ങളും സ്ഥാപിച്ചതും സ്ഥാനം മെച്ചപ്പെടാന് കാരണമായി.
കുവൈത്തിന്റെ ഉയർച്ച രാജ്യത്തിന്റെ അന്താരാഷ്ട്ര പ്രതിച്ഛായക്കും വിശ്വാസ്യതക്കും ഗുണകരമാകുമെന്ന് വിദഗ്ധർ വിലയിരുത്തി.
