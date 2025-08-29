Begin typing your search above and press return to search.
    വൈ​ദ്യു​തി, ജ​ല കു​ടി​ശ്ശി​ക പി​രി​വി​ൽ വ​ൻ വ​ർ​ധ​ന

    പൊ​തു സേ​വ​ന നി​ല​വാ​ര​വും സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ്ഥി​ര​ത​യും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ശേ​ഖ​ര​ണ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ം
    വൈ​ദ്യു​തി, ജ​ല കു​ടി​ശ്ശി​ക പി​രി​വി​ൽ വ​ൻ വ​ർ​ധ​ന
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: രാ​ജ്യ​ത്ത് വൈ​ദ്യു​തി, ജ​ല കു​ടി​ശ്ശി​ക പി​രി​വി​ൽ വ​ൻ വ​ർ​ധ​ന. ഈ ​സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ർ​ഷ​ത്തി​ന്റെ തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ 400 ദ​ശ​ല​ക്ഷം ദീ​നാ​ർ വ​രെ കു​ടി​ശ്ശി​ക പി​രി​ച്ചെ​ടു​ത്ത​താ​യി അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷ​ത്തെ​ക്കാ​ൾ 30 ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധ​ന​യാ​ണ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്.

    പൊ​തു ഫ​ണ്ടു​ക​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ക​യും വ​രു​മാ​ന ശേ​ഖ​ര​ണം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ത​ന്ത്ര​പ​ര​മാ​യ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ണി​തെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യ വ​ക്താ​വ് ഫാ​ത്തി​മ ഹ​യാ​ത്ത് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. സ​ർ​ക്കാ​ർ, വ്യാ​വ​സാ​യി​ക, നി​ക്ഷേ​പ മേ​ഖ​ല​ക​ളാ​ണ് പേ​മെ​ന്റ് നി​ര​ക്കി​ൽ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ വ​ർ​ധ​ന കൈ​വ​രി​ച്ച​ത്.

    ‘സ​ഹ​ൽ’ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് പ്ലാ​റ്റ്ഫോ​മു​ക​ൾ വ​ഴി കു​ടി​ശ്ശി​ക പി​രി​വ് എ​ളു​പ്പ​മാ​ക്കി​യ​തും ഗു​ണം ചെ​യ്തു. ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ സേ​വ​ന ഓ​ഫി​സു​ക​ൾ, ഹോ​ട്ട്‌​ലൈ​നു​ക​ൾ, മു​തി​ർ​ന്ന​വ​ർ​ക്കും വി​ക​ലാം​ഗ​ർ​ക്കു​മാ​യി പ്ര​ത്യേ​ക സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​താ​യും അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    പൊ​തു സേ​വ​ന നി​ല​വാ​ര​വും സാ​മ്പ​ത്തി​ക സു​സ്ഥി​ര​ത​യും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ശേ​ഖ​ര​ണ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

