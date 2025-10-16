Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    date_range 16 Oct 2025 12:16 PM IST
    date_range 16 Oct 2025 12:16 PM IST

    ഹുദാ സെന്റർ ഖുർആൻ ഹദീസ് ലേണിങ് സ്കൂൾ സംഗമം നാളെ

    ഹുദാ സെന്റർ ഖുർആൻ ഹദീസ് ലേണിങ് സ്കൂൾ സംഗമം നാളെ
    ഡോ. ​ഹു​സൈ​ൻ മ​ട​വൂ​രി​നെ കു​വൈ​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഹു​ദാ

    സെ​ന്റ​ർ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഹു​ദാ സെ​ന്റ​ർ ഖു​ർ​ആ​ൻ ഹ​ദീ​സ് ലേ​ണി​ങ് സ്കൂ​ൾ സം​ഗ​മം വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച സ​ബാ​ഹി​യ ദാ​റു​ൽ ഖു​ർ​ആ​ൻ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കും. വൈ​കീ​ട്ട് നാ​ലി​ന് ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ കെ.​എ​ൻ.​എം വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ഡോ. ​ഹു​സൈ​ൻ മ​ട​വൂ​ർ ‘ഖു​ർ​ആ​നും ആ​ധു​നി​ക​ത​യും’ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ മു​ഖ്യ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തും. സെ​പ്റ്റം​ബ​റി​ൽ ന​ട​ന്ന ഖു​ർ​ആ​ൻ പ​രീ​ക്ഷ​യി​ൽ ഉ​ന്ന​ത വി​ജ​യം ക​ര​സ്ഥമാ​ക്കി​യ​വ​ർ​ക്കു​ള്ള സ​മ്മാ​ന വി​ത​ര​ണ​വും ഈ ​പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ന​ട​ക്കും.

    സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി കു​വൈ​ത്തി​ൽ എ​ത്തി​യ ഡോ. ​ഹു​സൈ​ൻ മ​ട​വൂ​രി​നെ കു​വൈ​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഹു​ദാ സെ​ന്റ​ർ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ സ്വീ​ക​രി​ച്ചു. പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ന് കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നും വാ​ഹ​ന​വും സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്ക് പ്ര​ത്യേ​ക സൗ​ക​ര്യ​വു​മു​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് 60734850, 66657387.

