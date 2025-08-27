Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 27 Aug 2025 12:54 PM IST
    Updated On
    date_range 27 Aug 2025 12:54 PM IST

    ഹു​ദാ സെ​ന്റ​ർ മ​ദ്റ​സ സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ അ​ഞ്ചി​ന് തു​റ​ക്കും

    huda center madrasa
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഹു​ദ സെ​ന്റ​റി​ന്റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന മി​ഷ്കാ​ത്തു​ൽ ഹു​ദ മ​ദ്റ​സ​യു​ടെ പു​തി​യ അ​ധ്യാ​യ​ന വ​ർ​ഷ ക്ലാ​സു​ക​ൾ സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ അ​ഞ്ചി​ന് ആ​രം​ഭി​ക്കും.

    കെ.​എ​ൻ.​എം ഗ​ൾ​ഫ് സെ​ക്ട​ർ സി​ല​ബ​സ് ആ​സ്പ​ദ​മാ​ക്കി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന മ​ദ്റ​സ​യി​ൽ കെ.​ജി മു​ത​ൽ എ​ട്ട് വ​രെ​യു​ള്ള ക്ലാ​സു​ക​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള അ​ഡ്മി​ഷ​ൻ തു​ട​രു​ന്ന​താ​യി ഹു​ദ സെ​ന്റ​ർ എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ സെ​ക്ര​ട്ട​റി വീ​രാ​ൻ​കു​ട്ടി സ്വ​ലാ​ഹി അ​റി​യി​ച്ചു.

    ഖു​ർ​ആ​ൻ പാ​രാ​യ​ണ​ത്തി​ന് മി​ക​ച്ച ശ്ര​ദ്ധ, അ​റ​ബി, മ​ല​യാ​ള ഭാ​ഷ പ​ഠ​ന​ത്തി​നു​ള്ള സം​വി​ധാ​നം എ​ന്നി​വ​യും നി​ല​വി​ലു​ണ്ട്. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച​ക​ളി​ലാ​ണ് മ​ദ്റ​സ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം. ഫോ​ൺ- 60756740, 66657387, 97415065.

    TAGS:Gulf NewsmadrasaKuwait News
