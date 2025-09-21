Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    21 Sept 2025 12:16 PM IST
    Updated On
    21 Sept 2025 12:16 PM IST

    ഹു​ദ സെ​ന്റ​ർ മ​ദ്റ​സ പ്ര​വേ​ശ​നോ​ത്സ​വം

    ഹു​ദ സെ​ന്റ​ർ മ​ദ്റ​സ പ്ര​വേ​ശ​നോ​ത്സ​വം
    ഹു​ദാ സെ​ന്റ​ർ മ​ദ്റ​സ പ്ര​വേ​ശ​നോ​ത്സാ​വ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ വി​ജ​യി​ക​ളാ​യ കു​ട്ടി​ക​ൾ

    അ​ധ്യ​പ​ക​രോ​ടൊ​പ്പം

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഹു​ദാ സെ​ന്റ​ർ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന മി​ഷ്കാ​ത്തു​ൽ ഹു​ദ മ​ദ്റ​സ പ്ര​വേ​ശ​നോ​ത്സ​വ​വും ഓ​റി​യ​ന്റേ​ഷ​നും ‘നി​ബ്രാ​സ്- 2025’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ ന​ട​ന്നു. സ​ബാ​ഹി​യ ദാ​റു​ൽ ഖു​ർ​ആ​ൻ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി ഹു​ദ സെ​ന്റ​ർ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ബ്ദു റ​ഹ്മാ​ൻ അ​ട​ക്കാ​നി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ അ​ബ്ദു​ല്ല കാ​ര​കുന്ന് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. ഹു​ദ സെ​ന്റ​ർ അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ റി​യാ​സ് ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു. പാ​ര​ന്റി​ങ് ആ​ൻ​ഡ് മ​ദ്റ​സ ഓ​റി​യ​ന്റേ​ഷ​ൻ സെ​ഷ​നി​ൽ ഡോ. ​അ​ബ്ദു​ൽ ഹ​മീ​ദ് കൊ​ടു​വ​ള്ളി ക്ലാ​സെ​ടു​ത്തു.

    ഖു​ർ​ആ​ൻ പാ​രാ​യ​ണം, ഷോ​ർ​ട് സ്പീ​ച്ച​സ്, സ്റ്റോ​റി ടെ​ല്ലി​ങ്, ഗാ​നാ​ലാ​പ​നം തു​ട​ങ്ങി കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ സാ​ഹി​ത്യ​ഭി​രു​ചി പ്ര​ക​ട​മാ​കു​ന്ന അ​നേ​കം മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ന്നു. ആ​ദി​ൽ സ​ല​ഫി, ജൈ​സ​ൽ എ​ട​വ​ണ്ണ, ഷാ​ഹി​ന, ജ​ലീ​ബ, ഷെ​ർ​സ എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു. ക​ഴി​ഞ്ഞ അ​ധ്യ​യ​ന വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ വി​ജ​യി​ച്ച എ​ല്ലാ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു.

    അ​ഞ്ച് ഏ​ഴ് ക്ലാ​സ്സു​ക​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന പൊ​തു​പ​രീ​ക്ഷ​യി​ൽ മി​ക​ച്ച വി​ജ​യം ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി​യ​വ​ർ​ക്ക് കെ.​എ​ൻ.​എം പ​ബ്ലി​ക് എ​ക്സാം സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റി​നൊ​പ്പം കു​വൈ​ത്ത് സ​ൽ​സ​ബീ​ൽ ല​ജ്ന​യി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ഗ്രാ​ജ്വേ​ഷ​ൻ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റും ന​ൽ​കി.

    മ​ദ്റ​സ​യി​ൽ അ​ഡ്മി​ൻ തു​ട​രു​ന്ന​താ​യും വി​ശ​ദ​വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് 60756740, 66657387, 50770465 എ​ന്നീ ന​മ്പ​റു​ക​ളി​ൽ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാ​വു​ന്ന​താ​നെ​ന്നും ഹു​ദാ സെ​ന്റ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

