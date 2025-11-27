ഹുദാ സെന്റർ കെ.എൻ.എം പഠന ക്യാമ്പ് നാളെ

Begin typing your search above and press return to search.
Posted Ondate_range 27 Nov 2025 2:33 PM IST
Updated Ondate_range 27 Nov 2025 2:33 PM IST
ഹുദാ സെന്റർ കെ.എൻ.എം പഠന ക്യാമ്പ് നാളെtext_fields
News Summary - Huda Center KNM study camp tomorrow
കുവൈത്ത് സിറ്റി: കുവൈത്ത് ഇന്ത്യൻ ഹുദാ സെന്റർ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന തസ്കിയ ക്യാമ്പ് വെള്ളിയാഴ്ച ശർഖിലെ ബശർ അൽ റൂമി മസ്ജിദിൽ നടക്കും. വൈകീട്ട് അഞ്ചിന് ആരംഭിക്കുന്ന ക്യാമ്പിൽ ‘സംസ്കരണ ചിന്തകൾ’ എന്ന വിഷയത്തിൽ ജൈസൽ എടവണ്ണ, ‘ചരിത്രത്തിൽ നിന്നും’ എന്ന വിഷയത്തിൽ അർഷദ് സമാൻ സ്വലാഹി, ‘ഖുർആൻ പഠന’ വിഷയത്തിൽ അഹ്മദ് പൊറ്റയിൽ എന്നിവർ ക്ലാസുകൾ നയിക്കും. കുവൈത്തിന്റെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിലിൽ നിന്നും വാഹന സൗകര്യവും സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രത്യേക സൗകര്യവും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 50770465, 66657387, 66980663.
