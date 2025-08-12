Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightഹു​ദാ സെ​ന്റ​ർ...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 12 Aug 2025 10:55 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Aug 2025 10:55 AM IST

    ഹു​ദാ സെ​ന്റ​ർ കെ.​എ​ൻ.​എം പ​ഠ​ന ക്യാ​മ്പ് വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച

    text_fields
    bookmark_border
    ഹു​ദാ സെ​ന്റ​ർ കെ.​എ​ൻ.​എം പ​ഠ​ന ക്യാ​മ്പ് വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച
    cancel
    camera_alt

    ഹു​ദാ സെ​ന്റ​ർ കെ.​എ​ൻ.​എം പ​ഠ​ന ക്യാ​മ്പി​ൽ പ​​​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​നെ​ത്തി​യ അ​ർ​ഷ​ദ് സ​മാ​നെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഹു​ദാ സെ​ന്റ​ർ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഹു​ദാ സെ​ന്റ​ർ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ത​സ്കി​യ ക്യാ​മ്പ് വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ഷ​ർ​ക്കി​ലെ അ​ൽ അ​വാ​ദി ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കും. വൈ​കി​ട്ട് അ​ഞ്ചി​ന് തു​ട​ങ്ങു​ന്ന ക്യാ​മ്പി​ൽ വി​വി​ധ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ഹ്‌​മ​ദ്‌ പൊ​റ്റ​യി​ൽ, ആ​ദി​ൽ സ​ല​ഫി, അ​ർ​ഷ​ദ് സ​മാ​ൻ സ്വ​ലാ​ഹി എ​ന്നി​വ​ർ ക്ലാ​സെ​ടു​ക്കും.

    പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ കു​വൈ​ത്തി​ൽ എ​ത്തി​യ അ​ർ​ഷ​ദ് സ​മാ​ന് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഹു​ദാ സെ​ന്റ​ർ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി. സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്ക് പ്ര​ത്യേ​ക സൗ​ക​ര്യ​മു​ണ്ടാ​കും. പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്കാ​യി കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​​ൽ നി​ന്നും വാ​ഹ​ന സൗ​ക​ര്യ​വും ഉ​ണ്ടാ​യി​രിക്കു​മെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് 66657387, 66980663, 96652669.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf Newsstudy campFridayHuda Center KNM
    News Summary - Huda Center KNM Study Camp Friday
    Similar News
    Next Story
    X