Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 19 Dec 2025 8:59 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Dec 2025 8:59 AM IST

    ഹു​ദാ സെ​ന്റ​ർ കെ.​എ​ൻ.​എം പ​ഠ​ന ക്യാ​മ്പും ഉം​റ ക്ലാ​സും ഇ​ന്ന്

    ഹു​ദാ സെ​ന്റ​ർ കെ.​എ​ൻ.​എം പ​ഠ​ന ക്യാ​മ്പും ഉം​റ ക്ലാ​സും ഇ​ന്ന്
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഹു​ദാ സെ​ന്റ​ർ ത​സ്കി​യ ക്യാ​മ്പും ഉം​റ ക്ലാ​സും ഇ​ന്ന് ഫ​ർ​വാ​നി​യ ബ്ലോ​ക്ക്‌ 3, ഫ​യ​ർ സ്റ്റേ​ഷ​ന് സ​മീ​പ​മു​ള്ള മ​സ്ജി​ദ് സാ​ലിം അ​ൽ​ഹാ​ജി​രി​യി​ൽ ന​ട​ക്കും. വൈ​കി​ട്ട് അ​ഞ്ചി​ന് ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന ക്യ​മ്പി​ൽ ‘നാം ​അ​റി​യേ​ണ്ട സ്വ​ഹാ​ബി​ക​ൾ’​എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ജൈ​സ​ൽ എ​ട​വ​ണ്ണ, ‘ന​മ്മു​ടെ ദൗ​ത്യം’​എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ അ​ർ​ഷ​ദ് സ​മാ​ൻ സ്വ​ലാ​ഹി,‘ഖു​ർ​ആ​നി​ൽ നി​ന്ന്’​എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ അ​ബി​ൻ​സ്‌ മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ സ​ല​ഫി, ‘ഉം​റ പ​ഠ​നം’​എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ആ​ദി​ൽ സ​ല​ഫി എ​ന്നി​വ​ർ ക്ലാ​സെ​ടു​ക്കും.

    കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലി​ൽ നി​ന്നും വാ​ഹ​ന സൗ​ക​ര്യ​വും സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്ക് പ്ര​ത്യേ​ക സൗ​ക​ര്യ​മു​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കും. വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് 50770465, 66657387, 66980663.

    Girl in a jacket

    News Summary - Huda Center KNM Study Camp and Umrah Class Today
