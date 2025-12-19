ഹുദാ സെന്റർ കെ.എൻ.എം പഠന ക്യാമ്പും ഉംറ ക്ലാസും ഇന്ന്text_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: കുവൈത്ത് ഇന്ത്യൻ ഹുദാ സെന്റർ തസ്കിയ ക്യാമ്പും ഉംറ ക്ലാസും ഇന്ന് ഫർവാനിയ ബ്ലോക്ക് 3, ഫയർ സ്റ്റേഷന് സമീപമുള്ള മസ്ജിദ് സാലിം അൽഹാജിരിയിൽ നടക്കും. വൈകിട്ട് അഞ്ചിന് ആരംഭിക്കുന്ന ക്യമ്പിൽ ‘നാം അറിയേണ്ട സ്വഹാബികൾ’എന്ന വിഷയത്തിൽ ജൈസൽ എടവണ്ണ, ‘നമ്മുടെ ദൗത്യം’എന്ന വിഷയത്തിൽ അർഷദ് സമാൻ സ്വലാഹി,‘ഖുർആനിൽ നിന്ന്’എന്ന വിഷയത്തിൽ അബിൻസ് മുഹമ്മദ് സലഫി, ‘ഉംറ പഠനം’എന്ന വിഷയത്തിൽ ആദിൽ സലഫി എന്നിവർ ക്ലാസെടുക്കും.
കുവൈത്തിന്റെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിലിൽ നിന്നും വാഹന സൗകര്യവും സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രത്യേക സൗകര്യമുണ്ടായിരിക്കും. വിവരങ്ങൾക്ക് 50770465, 66657387, 66980663.
