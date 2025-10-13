Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightഹു​ദാ സെ​ന്റ​ർ...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 13 Oct 2025 8:52 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Oct 2025 8:52 AM IST

    ഹു​ദാ സെ​ന്റ​ർ കെ.​എ​ൻ.​എം ഖു​ർ​ആ​ൻ പ​രീ​ക്ഷ ഫ​ലം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    ഹു​ദാ സെ​ന്റ​ർ കെ.​എ​ൻ.​എം ഖു​ർ​ആ​ൻ പ​രീ​ക്ഷ ഫ​ലം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചു
    cancel
    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഹു​ദാ സെ​ന്റ​ർ ക്യു.​എ​ച്ച്. എ​ൽ.​എ​സ് വി​ങ്ങി​ന്റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ ഖു​ർ​ആ​ൻ എ​ഴു​ത്തു പ​രീ​ക്ഷ​യു​ടെ ഫ​ലം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചു.

    അ​ലീ​മ റ​ഷ ഒ​ന്നാം റാ​ങ്ക് ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി. ഷേ​ർ​സ മെ​ഹ​മൂ​ദ്, ജെ​ന്നി​ഫ​ർ ജ​മാ​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​നം പ​ങ്കി​ട്ടു. ഷാ​ഹി​ന അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌ മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും മ​റ്റു പ​തി​നൊ​ന്നു പേ​ർ ഉ​ന്ന​ത​വി​ജ​യ​വും ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി.

    ഒ​ന്നാം സ​മ്മാ​ന​മാ​യു​ള്ള ക്യാ​ഷ് പ്രൈ​സ്, വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളും സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ളും വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ന​ട​ക്കു​ന്ന പൊ​തു പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​മെ​ന്ന് ഹു​ദാ സെ​ന്റ​ർ ഖു​ർ​ആ​ൻ ഹ​ദീ​സ് ലേ​ർ​ണി​ങ് സ്കൂ​ൾ വി​ഭാ​ഗം സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജൈ​സ​ൽ എ​ട​വ​ണ്ണ അ​റി​യി​ച്ചു. സ​ബാ​ഹി​യ ദാ​റു​ൽ ഖു​ർ​ആ​ൻ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന യോ​ഗ​ത്തി​ൽ കെ.​എ​ൻ. എം ​വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ഹു​സൈ​ൻ മ​ട​വൂ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ക്കു​മെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:knmExam Resultsquran examHuda Center
    News Summary - Huda Center KNM Quran Exam Results Published
    Similar News
    Next Story
    X