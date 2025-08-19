Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightഹു​ദാ സെ​ന്റ​ർ...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 19 Aug 2025 10:03 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Aug 2025 10:03 AM IST

    ഹു​ദാ സെ​ന്റ​ർ കെ.​എ​ൻ.​എം ഫ​ല​സ്തീ​ൻ റി​ലീ​ഫ് ഫ​ണ്ട്‌ കൈ​മാ​റി

    text_fields
    bookmark_border
    ഹു​ദാ സെ​ന്റ​ർ കെ.​എ​ൻ.​എം ഫ​ല​സ്തീ​ൻ റി​ലീ​ഫ് ഫ​ണ്ട്‌ കൈ​മാ​റി
    cancel
    camera_alt

    ഹു​ദാ സെ​ന്റ​ർ കെ.​എ​ൻ.​എം ഫ​ല​സ്തീ​ൻ റി​ലീ​ഫ് ഫ​ണ്ട്‌

    സ​ൽ​സ​ബീ​ൽ ല​ജ്ന പ്ര​തി​നി​ധി മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ അ​ലി അ​ബ്ദു​ല്ല​ക്ക് കൈ​മാ​റു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: പ​ട്ടി​ണി​യും ഭ​ക്ഷ്യക്ഷാ​മ​വും രൂ​ക്ഷ​മാ​യ ഫ​ല​സ്തീ​നെ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന​തി​നു കു​വൈ​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഹു​ദാ സെ​ന്റ​ർ സ്വ​രൂ​പി​ച്ച തു​ക സ​ൽ​സ​ബീ​ൽ ല​ജ്ന​യു​ടെ പ്ര​തി​നി​ധി മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ അ​ലി അ​ബ്ദു​ല്ല​ക്ക് കൈ​മാ​റി.

    ഹ​വ​ല്ലി അ​ൽ​സീ​ർ മ​സ്ജി​ദ് ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ലാ​ണ് തു​ക കൈ​മാ​റി​യ​ത്. ഹു​ദാ സെ​ന്റ​ർ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ അ​ട​ക്കാ​നി, ട്ര​ഷ​റ​ർ ജ​സീ​ർ പു​ത്തൂ​ർ പ​ള്ളി​ക്ക​ൽ, ആ​ദി​ൽ സ​ല​ഫി, വീ​രാ​ൻ കു​ട്ടി സ്വ​ലാ​ഹി, ഇ​ബ്രാ​ഹിം തോ​ട്ട​ങ്ക​ണ്ടി, അ​ർ​ഷ​ദ് സ​മാ​ൻ സ്വ​ലാ​ഹി എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ദു​രി​ത ബാ​ധി​ത​രെ സ​ഹാ​യി​ക്കാ​നു​ള്ള ഈ ​റി​ലീ​ഫ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ൽ സ​ഹ​ക​രി​ച്ച എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും ഹു​ദാ സെ​ന്റ​ർ ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു. പൂ​ർ​ണ​മാ​യും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രി​ൽ നി​ന്നാ​ണ് സ​ഹാ​യ ഫ​ണ്ട് സ്വ​രൂ​പി​ച്ച​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:PalestineknmRelief FundHuda Center
    News Summary - Huda Center hands over KNM Palestine Relief Fund
    Similar News
    Next Story
    X