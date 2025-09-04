Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    4 Sept 2025 12:34 PM IST
    Updated On
    4 Sept 2025 12:34 PM IST

    ഹു​ദാ സെ​ന്റ​ർ പൊ​തു​സ​മ്മേ​ള​നം നാ​ളെ

    ഹു​ദാ സെ​ന്റ​ർ പൊ​തു​സ​മ്മേ​ള​നം നാ​ളെ
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഹു​ദാ സെ​ന്റ​ർ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ‘അ​സ്സി​റാ​ജ്’ പൊ​തു​പ​രി​പാ​ടി വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച മ​സ്ജി​ദു​ൽ ക​ബീ​ർ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കും.

    വൈ​കീ​ട്ട് അ​ഞ്ചി​ന് ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന പൊ​തു​യോ​ഗ​ത്തി​ൽ അ​ർ​ഷ​ദ് സ​മാ​ൻ സ്വ​ലാ​ഹി, ഡോ. ​അ​ബ്ദു​ൽ ഹ​മീ​ദ് കൊ​ടു​വ​ള്ളി, ജൈ​സ​ൽ എ​ട​വ​ണ്ണ, ആ​ദി​ൽ സ​ല​ഫി, വീ​രാ​ൻ​കു​ട്ടി സ്വ​ലാ​ഹി എ​ന്നി​വ​ർ വി​വി​ധ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കും. കു​വൈ​ത്തി​ലെ പ്ര​മു​ഖ സം​ഘ​ട​ന പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും.

    പ​രി​പാ​ടി​യി​ലേ​ക്ക് വാ​ഹ​ന സൗ​ക​ര്യ​മു​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കും. സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്ക് പ്ര​ത്യെ​ക സൗ​ക​ര്യ​മു​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കും.

    വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് 66657387, 66980663, 96652669.

