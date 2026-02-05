Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightപാ​ർ​പ്പി​ട...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 5 Feb 2026 9:06 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Feb 2026 9:07 AM IST

    പാ​ർ​പ്പി​ട നി​യ​മ​ലഘ​നം; 10 പ്രോ​പ്പ​ർ​ട്ടി​ക​ളി​ൽ വൈ​ദ്യു​തി വി​ച്ഛേ​ദി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    പാ​ർ​പ്പി​ട നി​യ​മ​ലഘ​നം; 10 പ്രോ​പ്പ​ർ​ട്ടി​ക​ളി​ൽ വൈ​ദ്യു​തി വി​ച്ഛേ​ദി​ച്ചു
    cancel
    camera_alt

    ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: സ്വ​ദേ​ശി താ​മ​സ ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന പ്ര​വാ​സി ബാ​ച്ചി​ല​ർ​മാ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി തു​ട​രു​ന്നു. ഫ​ർ​വാ​നി​യ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ൽ നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് 10 പ്രോ​പ്പ​ർ​ട്ടി​ക​ളി​ൽ വൈ​ദ്യു​തി വി​ച്ഛേ​ദി​ച്ച​താ​യി അ​ൽ സ​യാ​സ പ​ത്രം റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്തു.

    ഫ​ർ​വാ​നി​യ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലെ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ് ഓ​ഡി​റ്റ് ആ​ൻ​ഡ് ഫോ​ളോ-​അ​പ് വ​കു​പ്പ് ന​ട​ത്തി​യ ഫീ​ൽ​ഡ് പ​രി​ശോ​ധ​ന​യെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് ന​ട​പ​ടി. റാ​ബി​യ, ഫി​ർ​ദൗ​സ്, ഒ​മ​രി​യ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ സ്വ​ത്ത് ഉ​ട​മ​ക​ൾ​ക്ക് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​ക​ൾ ന​ൽ​കി​യ​തി​ന് ശേ​ഷ​മാ​ണ് ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ച്ച​തെ​ന്ന് വ​കു​പ്പ് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട അ​ധി​കാ​രി​ക​ളു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച്, പ​രി​ശോ​ധ​നാ സം​ഘം ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ച്ച​താ​യും അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsKuwaitgulfnewsmalayalam
    News Summary - Housing code violation; Electricity disconnected in 10 properties
    Similar News
    Next Story
    X