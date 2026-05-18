Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightവീടുകളിലും വാണിജ്യ...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 18 May 2026 9:59 PM IST
    Updated On
    date_range 18 May 2026 9:59 PM IST

    വീടുകളിലും വാണിജ്യ ശാഖകളിലും അതിക്രമിച്ച് കയറി മോഷണം: കുവൈത്തിൽ ക്രിമിനൽ സംഘം അറസ്റ്റിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    crime
    cancel

    കുവൈത്ത്‌സിറ്റി: വീടുകളിലും വാണിജ്യ ശാഖകളിലും അതിക്രമിച്ച് കയറി പണം മോഷ്ടിക്കുന്ന ക്രിമിനൽ സംഘം അറസ്റ്റിൽ. സുലൈബിയ സഹകരണ സൊസൈറ്റിയുടെ ശാഖയിൽ മുഖംമൂടി ധരിച്ച അജ്ഞാതൻ അതിക്രമിച്ച് കയറി ഗ്ലാസ് വാതിൽ തകർത്ത് പണം മോഷ്ടിച്ച കേസിൽ നടത്തിയ അന്വേഷണമാണ് പ്രതികളിലേക്ക് എത്തിയത്.

    സംഭവത്തിന് പിറകെ സുരക്ഷാ സംഘങ്ങൾ അന്വേഷണവും സാങ്കേതിക തുടർനടപടികളും ആരംഭിച്ചു. നിരീക്ഷണ ക്യാമറ ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചതിൽ നിന്ന് പ്രതികളെ കുറിച്ച് സൂചന ലഭിച്ചു. കൂടുതൽ അന്വേഷണത്തിനൊടുവിൽ പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു.

    കുറ്റം സമ്മതിച്ച പ്രതികൾ കവർച്ചക്കിടെ ഉപയോഗിച്ച വസ്തുക്കൾ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് കൈമാറി. സുലൈബിയയിലെ ഒരു വീടിന് മുകളിൽ നിന്ന് മുഖംമൂടിയും കണ്ടെത്തി. ഇതേ രീതി ഉപയോഗിച്ച് നടത്തിയ മറ്റ് അഞ്ച് മോഷണ കേസുകളിലും പ്രതികൾക്ക് പങ്കുണ്ടെന്ന് അന്വേഷണത്തിൽ തെളിഞ്ഞതായി ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. പ്രതികൾക്കെതിരെ നിയമനടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി വരികയാണ്.

    നിയമവിരുദ്ധരെയും കുറ്റവാളികളെയും പിടികൂടുന്നതിനും പൊതു സുരക്ഷയും സ്വത്തും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും ശക്തമായ പരിശോധനകളും നടപടികളും തുടരുമെന്ന് മന്ത്രാലയം ആവർത്തിച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Kuwaitcriminal gangarrested
    News Summary - Housebreaking and commercial thefts: Criminal gang arrested in Kuwait
    Similar News
    Next Story
    X