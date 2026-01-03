Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightഅ​ബ്ദ​ലി​യി​ലെ...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 3 Jan 2026 1:30 PM IST
    Updated On
    date_range 3 Jan 2026 1:30 PM IST

    അ​ബ്ദ​ലി​യി​ലെ കാ​ർ​ഷി​ക ഇ​ട​ങ്ങ​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി

    text_fields
    bookmark_border
    അ​ബ്ദ​ലി​യി​ലെ കാ​ർ​ഷി​ക ഇ​ട​ങ്ങ​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി
    cancel
    camera_alt

    ഒ​ന്നാം ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ് ഫ​ഹ​ദ് യൂ​സ​ഫ് സ​ഊ​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹ് അ​ബ്ദ​ലി ക​ർ​ഷ​ക വി​പ​ണി സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കു​ന്നു

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: അ​ബ്ദ​ലി​യി​ലെ കാ​ർ​ഷി​ക ഇ​ട​ങ്ങ​ളെ​യും ക​ർ​ഷ​ക​രെ​യും നേ​രി​ൽ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച് ഒ​ന്നാം ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ് ഫ​ഹ​ദ് യൂ​സ​ഫ് സ​ഊ​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹ്. അ​ബ്ദ​ലി​യി​ലെ ഫാ​മു​ക​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച മ​ന്ത്രി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ, തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ രീ​തി​ക​ൾ, ക​ർ​ഷ​ക​ർ നേ​രി​ടു​ന്ന വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ നേ​രി​ൽ ക​ണ്ടു.

    ഭ​ക്ഷ്യ​സു​ര​ക്ഷ​യും സ്ഥി​ര​ത​യും ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും പൊ​തു​ജ​ന​താ​ൽ​പ​ര്യം സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ പൂ​ർ​ണ പി​ന്തു​ണ അ​ദ്ദേ​ഹം അ​റി​യി​ച്ചു.

    അ​ബ്ദ​ലി ക​ർ​ഷ​ക​വി​പ​ണി​യും ശൈ​ഖ് ഫ​ഹ​ദ് യൂ​സ​ഫ് സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു. പ്രാ​ദേ​ശി​ക ഉ​ൽ‌​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളെ​യും ഭ​ക്ഷ്യ​സു​ര​ക്ഷ​യെ​യും പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ക​ർ​ഷ​ക വി​പ​ണി​യു​ടെ പ​ങ്കി​നെ പ്ര​ശം​സി​ച്ചു. ഭ​ക്ഷ്യ​സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ നി​യ​മ​ങ്ങ​ളും നി​ർ​ദ്ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും പാ​ലി​ക്കേ​ണ്ട​തി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യ​വും സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചു. കു​വൈ​ത്ത് ക​ർ​ഷ​ക യൂ​ണി​യ​ൻ ആ​സ്ഥാ​ന​വും മ​ന്ത്രി സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു. ക​ർ​ഷ​ക​രു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തു​ക​യും പ്ര​തി​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും നി​ർ​ദ്ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും കേ​ൾ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:home ministerabdaliKuwait Newsgulf news malayalam
    News Summary - Home Minister visits agricultural areas in Abdali
    Similar News
    Next Story
    X