Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightത​ട​വു​കാ​ർ​ക്കൊ​പ്പം...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 24 Feb 2026 10:21 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Feb 2026 10:21 AM IST

    ത​ട​വു​കാ​ർ​ക്കൊ​പ്പം ഇ​ഫ്താ​റി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മന്ത്രി റ​മ​ദാ​ൻ സ​ഹി​ഷ്ണു​ത​യു​ടെ​യും പ​രി​ഷ്ക​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ​യും അ​വ​സ​രം

    text_fields
    bookmark_border
    മാ​നു​ഷി​ക ഇ​ട​പെ​ട​ൽ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി​രു​ന്നു സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം
    ത​ട​വു​കാ​ർ​ക്കൊ​പ്പം ഇ​ഫ്താ​റി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മന്ത്രി റ​മ​ദാ​ൻ സ​ഹി​ഷ്ണു​ത​യു​ടെ​യും പ​രി​ഷ്ക​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ​യും അ​വ​സ​രം
    cancel
    camera_alt

    ഒ​ന്നാം ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ് ഫ​ഹ​ദ് യൂ​സു​ഫ് സു​ഉൂ​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹ് ത​ട​വു​കാ​രു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ൽ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഒ​ന്നാം ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ് ഫ​ഹ​ദ് യൂ​സു​ഫ് സു​ഉൂ​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹ് തി​രു​ത്ത​ൽ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലെ ത​ട​വു​കാ​രെ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു. റ​മ​ദാ​ൻ മാ​സ​ത്തി​ൽ മാ​നു​ഷി​ക ഇ​ട​പെ​ട​ൽ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി​ട്ടാ​യി​രു​ന്നു സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം. ത​ട​വു​കാ​രു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി​യ ശൈ​ഖ് ഫ​ഹ​ദ് അ​വ​രോ​ടൊ​പ്പം ഇ​ഫ്താ​റി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.​

    സ​ഹി​ഷ്ണു​ത​യു​ടെ​യും പ​രി​ഷ്ക​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ​യും മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള പ്ര​ധാ​ന ആ​ത്മീ​യ അ​വ​സ​ര​മാ​ണ് റ​മ​ദാ​നെ​ന്ന് ശൈ​ഖ് ഫ​ഹ​ദ് പ​റ​ഞ്ഞു. ശി​ക്ഷാ​വി​ധി​ക്ക് ശേ​ഷം സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ലേ​ക്ക് തി​രി​ച്ചു​ചേ​രാ​ൻ ഈ ​സ​മ​യം പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണ​മെ​ന്നും, ആ​ത്മ​പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കും തി​രു​ത്ത​ലി​നും വേ​ണ്ടി അ​നു​ഗൃഹീ​ത ദി​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ത​ട​വു​കാ​രെ ഉ​ണ​ർ​ത്തി.ത​ട​വു​കാ​ർ​ക്ക് ന​ൽ​കു​ന്ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളും പു​ന​ര​ധി​വാ​സ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും അ​ദ്ദേ​ഹം അ​വ​ലോ​ക​നം ചെ​യ്തു. തി​രു​ത്ത​ൽ, പു​ന​ര​ധി​വാ​സ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി വി​ക​സി​പ്പി​ക്കേ​ണ്ട​തി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യ​വും സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചു.

    ത​ട​വു​കാ​രു​ടെ ക്ഷേ​മ​ത്തി​ൽ മാ​നു​ഷി​ക സ​മീ​പ​നം തു​ട​രു​മെ​ന്ന് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു.​സ്പെ​ഷ​ൽ സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി ആ​ൻ​ഡ് ക​റ​ക്ഷ​ന​ൽ ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ഷ​നു​ക​ളു​ടെ അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് അ​ണ്ട​ർ​സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബ്രി​ഗേ​ഡി​യ​ർ ദാ​ഖി​ൽ അ​ൽ ദാ​ഖി​ൽ, ക​റ​ക്ഷ​ന​ൽ ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ഷ​നു​ക​ളു​ടെ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ ബ്രി​ഗേ​ഡി​യ​ർ ഉസാ​മ അ​ൽ മ​ജീ​ദ്, മു​തി​ർ​ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ എ​ന്നി​വ​രും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:home ministerramadaniftarreconciliationTolerance
    News Summary - Home Minister shares Iftar with prisoners, says Ramadan is an opportunity for tolerance and reconciliation
    Similar News
    Next Story
    X