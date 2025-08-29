Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 29 Aug 2025 10:16 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Aug 2025 10:16 AM IST

    ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി ഈ​ജി​പ്ത് അം​ബാ​സ​ഡ​റു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി

    ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി ഈ​ജി​പ്ത് അം​ബാ​സ​ഡ​റു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി
    ഒ​ന്നാം ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ് ഫ​ഹ​ദ് യൂ​സു​ഫ് സു​ഊ​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹ്

    കു​വൈ​ത്തി​ലെ ഈ​ജി​പ്ത് അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ഒ​സാ​മ ഷാ​ൽ​തൗ​ട്ടു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ൽ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഒ​ന്നാം ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ് ഫ​ഹ​ദ് യൂ​സു​ഫ് സു​ഊ​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹ് കു​വൈ​ത്തി​ലെ ഈ​ജി​പ്ത് അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ഒ​സാ​മ ഷാ​ൽ​തൗ​ട്ടു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി.

    അം​ബാ​സ​ഡ​റു​ടെ കാ​ലാ​വ​ധി അ​വ​സാ​നി​ക്കാ​നി​രി​ക്കെ​യാ​ണ് കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച. അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ഷാ​ൽ​തൗ​ട്ട് ന​ട​ത്തി​യ മി​ക​ച്ച ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ​യും കു​വൈ​ത്തും ഈ​ജി​പ്തും ത​മ്മി​ലു​ള്ള സാ​ഹോ​ദ​ര്യ ബ​ന്ധം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ന് ന​ൽ​കി​യ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ സം​ഭാ​വ​ന​ക​ളെ​യും ശൈ​ഖ് ഫ​ഹ​ദ് പ്ര​ശം​സി​ച്ചു. അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ വി​ജ​യ​വും ആ​ശം​സി​ച്ചു.

    പി​ന്തു​ണ​ക്കും സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​നും കു​വൈ​ത്തി​നും നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​നും സ​ർ​ക്കാ​റി​നും ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ഷാ​ൽ​തൗ​ട്ട് അ​ഗാ​ധ​മാ​യ ന​ന്ദി​യും ക​ട​പ്പാ​ടും പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു. ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ആ​ഴ​ത്തി​ലു​ള്ള ച​രി​ത്ര​പ​ര​മാ​യ ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളെ അ​ദ്ദേ​ഹം പ്ര​ശം​സി​ച്ചു.

    TAGS:Ministermeetsegyptian ambassador
