Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 1 Sept 2025 10:06 AM IST
    Updated On
    date_range 1 Sept 2025 10:06 AM IST

    ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി യു.​എ​ൻ പ്ര​തി​നി​ധി​യു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി

    ഒ​ന്നാം ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ് ഫ​ഹ​ദ് യൂ​സു​ഫ് സു​ഊ​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹ് ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭ പ്ര​തി​നി​ധി ഡോ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ അ​വ​ധ് അ​ൽ ഹ​സ്സ​നു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ൽ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഒ​ന്നാം ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ് ഫ​ഹ​ദ് യൂ​സു​ഫ് സു​ഊ​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹ് ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭ​യു​ടെ ഇ​റാ​ഖി​നാ​യു​ള്ള സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ലി​ന്റെ പ്ര​ത്യേ​ക പ്ര​തി​നി​ധി​യും സ​ഹാ​യ ദൗ​ത്യ​ത്തി​ന്റെ ത​ല​വ​നു​മാ​യ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ഡോ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ അ​വ​ധ് അ​ൽ ഹ​സ്സ​നു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി.

    പ്രാ​ദേ​ശി​ക സു​ര​ക്ഷ​യും സ്ഥി​ര​ത​യും ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ന് സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന വി​ധ​ത്തി​ൽ കു​വൈ​ത്തും ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭ​യും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി സ​ഹ​ക​ര​ണ​വും ഏ​കോ​പ​ന​വും പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള വ​ഴി​ക​ൾ ഇ​രു​വ​രും ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്ത​താ​യി ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു. ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭ​യു​മാ​യി അ​ടു​ത്ത സ​ഹ​ക​ര​ണം തു​ട​രു​ന്ന​തി​നു​ള്ള കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത ശൈ​ഖ് ഫ​ഹ​ദ് യൂ​സ​ഫ് ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു.പ്രാ​ദേ​ശി​ക സു​ര​ക്ഷ​യും സ്ഥി​ര​ത​യും സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ പ​ങ്കി​നെ​യും ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ​യും യു.​എ​ൻ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ൻ പ്ര​ശം​സി​ച്ചു.

