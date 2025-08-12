Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 12 Aug 2025 10:26 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Aug 2025 10:26 AM IST

    ‘ഹി​റ്റ് സ്ക്വാ​ഡ് XI’ക്രി​ക്ക​റ്റ് ക്ല​ബ് ജ​ഴ്സി പ്ര​കാ​ശ​നം

    'ഹി​റ്റ് സ്ക്വാ​ഡ് XI'ക്രി​ക്ക​റ്റ് ക്ല​ബ് ജ​ഴ്സി പ്ര​കാ​ശ​നം
    ‘ഹി​റ്റ് സ്ക്വാ​ഡ് XI’ക്രി​ക്ക​റ്റ് ക്ല​ബ് ജ​ഴ്സി യൂ​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സി​ജി​ൽ ഖാ​ൻ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ‘ഹി​റ്റ് സ്ക്വാ​ഡ് XI’ക്രി​ക്ക​റ്റ് ക്ല​ബി​ന്റെ പു​തി​യ ജ​ഴ്സി യൂ​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സി​ജി​ൽ ഖാ​ൻ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. ടീ​മം​ഗ​ങ്ങ​ളും അ​ഭ്യു​ദ​യ​കാം​ക്ഷി​ക​ളു​ടെ​യും പ​​ങ്കെ​ടു​ത്ത ച​ട​ങ്ങി​ൽ ടീം ​ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ റു​ഫൈ​സ്, വൈ​സ്ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ സ​ഫീ​ർ, ട്ര​ഷ​റ​ർ അ​ഖി​ൽ, മാ​നേ​ജ​ർ മു​ക്സി​ത് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. വ​രാ​നു​ള്ള മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം ന​ട​ത്തു​മെ​ന്നും ഇ​ത്ത​രം ച​ട​ങ്ങു​ക​ൾ ടീ​മി​ന്റെ ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​നും ഊ​ർ​ജ​ത്തി​നും പ്ര​ചോ​ദ​ന​മാ​ണെ​ന്നും സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    TAGS:Gulf NewsCricket NewsJersey Releasecricket club
