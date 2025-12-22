Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightഅ​മീ​റി​ന് ആ​ശം​സ...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 22 Dec 2025 9:19 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Dec 2025 9:19 AM IST

    അ​മീ​റി​ന് ആ​ശം​സ നേ​ർ​ന്ന് പ​രി​ശു​ദ്ധ ത​വാ​ദ്രോ​സ് ര​ണ്ടാ​മ​ൻ

    text_fields
    bookmark_border
    അ​മീ​റി​ന് ആ​ശം​സ നേ​ർ​ന്ന് പ​രി​ശു​ദ്ധ ത​വാ​ദ്രോ​സ് ര​ണ്ടാ​മ​ൻ
    cancel
    camera_alt

    പ​രി​ശു​ദ്ധ ത​വാ​ദ്രോ​സ് ര​ണ്ടാ​മ​ൻ

    Listen to this Article


    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് മി​ശ്അ​ൽ അ​ൽ അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ജാ​ബി​ർ അ​സ്സ​ബാ​ഹി​ന്റെ ഭ​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ ര​ണ്ടാം വാ​ർ​ഷി​ക​ത്തി​ൽ അ​ഭി​ന​ന്ദ​ന​ങ്ങ​ളും ആ​ശം​സ​യു​മാ​യി അ​ല​ക്സാ​ണ്ട്രി​യ​യി​ലെ പോ​പ്പും സെ​ന്റ് മാ​ർ​ക്ക് സീ​യു​ടെ പാ​ത്രി​യാ​ർ​ക്കു​മാ​യ പ​രി​ശു​ദ്ധ ത​വാ​ദ്രോ​സ് ര​ണ്ടാ​മ​ൻ. അ​മീ​റി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ സ്ഥി​ര​ത, നീ​തി, സ​ഹ​വ​ർ​ത്തി​ത്വം എ​ന്നി​വ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ കു​വൈ​ത്ത് മാ​തൃ​കാ​പ​ര​മാ​യ മു​ന്നേ​റ്റ​മാ​ണ് കൈ​വ​രി​ച്ച​തെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    അ​റ​ബ്-​അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ ത​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​മാ​ധാ​ന​ത്തി​നും മാ​നു​ഷി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും കു​വൈ​ത്ത് ന​ൽ​കു​ന്ന പി​ന്തു​ണ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല പാ​ര​മ്പ​ര്യ​ത്തി​ന്റെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​ണെ​ന്നും വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    അ​മീ​റി​ന് ആ​രോ​ഗ്യ​വും ദീ​ർ​ഘാ​യു​സ്സും ആ​ശം​സി​ച്ച ത​വാ​ദ്രോ​സ് ര​ണ്ടാ​മ​ൻ കു​വൈ​ത്തി​ന്‍റെ പു​രോ​ഗ​തി​ക്കും ദേ​ശീ​യ ഐ​ക്യ​ത്തി​നു​മാ​യി പ്രാ​ർ​ഥ​ന​യും അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsKuwaitgulfnewsmalayalam
    News Summary - His Holiness Tawadros II greets the Emir
    Similar News
    Next Story
    X