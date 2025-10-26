Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 26 Oct 2025 12:59 PM IST
    Updated On
    date_range 26 Oct 2025 12:59 PM IST

    അ​തി​വേ​ഗ ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​രെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് ഹൈ​വേ റ​ഡാ​ർ പ​രി​ശോ​ധ​ന

    അ​തി​വേ​ഗ ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​രെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് ഹൈ​വേ റ​ഡാ​ർ പ​രി​ശോ​ധ​ന
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: അ​മി​ത​വേ​ഗ​ത​യി​ൽ വാ​ഹ​ന​മോ​ടി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ ശ്ര​ദ്ധി​ക്കു​ക. രാ​ജ്യ​ത്തു​ട​നീ​ള​മു​ള്ള പ്ര​ധാ​ന ഹൈ​വേ​ക​ളി​ൽ വി​പു​ല​മാ​യ റ​ഡാ​ർ നി​രീ​ക്ഷ​ണ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യു​മാ​യി ജ​ന​റ​ൽ ട്രാ​ഫി​ക് വ​കു​പ്പ് രം​ഗ​ത്തു​ണ്ട്.

    ട്രാ​ഫി​ക് അ​ഫ​യേ​ഴ്‌​സ് ആ​ൻ​ഡ് ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ​സ് സെ​ക്ട​ർ മേ​ധാ​വി ബ്രി​ഗേ​ഡി​യ​ർ അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ അ​തീ​ഖി​യും ട്രാ​ഫി​ക് റെ​ഗു​ലേ​ഷ​ൻ അ​ഫ​യേ​ഴ്‌​സ് അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ ബ്രി​ഗേ​ഡി​യ​ർ ബ​ദ​ർ ഗാ​സി അ​ൽ ഖ​ത്ത​നും നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ ഹൈ​വേ​ക​ളി​ൽ ന​വീ​ന റ​ഡാ​ർ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. അ​ശ്ര​ദ്ധ​മാ​യ ഡ്രൈ​വി​ങ് നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ക​യും വേ​ഗ​ം പ​രി​ധി ക​ർ​ശ​ന​മാ​യി പാ​ലി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നു​ള്ള വ​കു​പ്പി​ന്റെ നി​ര​ന്ത​ര ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ന​ട​പ​ടി.

    നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ വേ​ഗ​ം മ​റി​ക​ട​ക്കു​ന്ന ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​രെ ക​ണ്ടെ​ത്തി ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ അ​പ​ക​ട​സാ​ധ്യ​ത കു​റ​ക്കു​ക​യാ​ണ് ഫീ​ൽ​ഡ് പ​രി​ശോ​ധ​ന​യു​ടെ പ്ര​ധാ​ന ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    രാ​ജ്യ​ത്തു​ട​നീ​ള​മു​ള്ള റോ​ഡു​ക​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ സു​ര​ക്ഷി​ത​വും ക്ര​മ​വ​ത്തു​മാ​യ​താ​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​രു​മെ​ന്ന് ജ​ന​റ​ൽ ട്രാ​ഫി​ക് വ​കു​പ്പ് അ​റി​യി​ച്ചു. അ​തേ​സ​മ​യം, ഈ ​വ​ർ​ഷം ഏ​പ്രി​ലി​ൽ കു​വൈ​ത്തി​ൽ പു​തി​യ ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​മം ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ​തോ​ടെ ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും റോ​ഡ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളി​ലും ഗ​ണ്യ​മാ​യ കു​റ​വ് വ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്.

    റോ​ഡ് സു​ര​ക്ഷ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്ക​ൽ, സ്മാ​ർ​ട്ട് സു​ര​ക്ഷ-​ട്രാ​ഫി​ക് സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ക്ക​ൽ, നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ കു​റ​ക്ക​ൽ, അ​പ​ക​ട​ക​ര​മാ​യ ഡ്രൈ​വി​ങ് ശീ​ല​ങ്ങ​ൾ നി​യ​ന്ത്രി​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​ണ് പു​തി​യ നി​യ​മം കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന​ത്. നേ​ര​ത്തെ​യു​ള്ള പി​ഴ​ക​ളി​ൽ വ​ൻ വ​ർ​ധ​ന പു​തി​യ നി​യ​മ​ത്തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    TAGS:highwayHigh SpeedKuwait Newsgulf news malayalam
    News Summary - Highway radar testing targeting speeding drivers
