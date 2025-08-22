Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 22 Aug 2025 9:29 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Aug 2025 9:29 AM IST

    അ​ടു​ത്ത ആ​ഴ്ച​യും ഉ​യ​ർ​ന്ന താ​പ​നി​ല; ക​ടു​ത്ത ചൂ​ട് ഈ ​മാ​സം അ​വ​സാ​ന​ത്തോ​ടെ കു​റ​യും

    സെ​പ്​​റ്റം​ബ​റി​ൽ താ​പ​നി​ല​ കു​റ​ഞ്ഞു​തു​ട​ങ്ങും
    അ​ടു​ത്ത ആ​ഴ്ച​യും ഉ​യ​ർ​ന്ന താ​പ​നി​ല; ക​ടു​ത്ത ചൂ​ട് ഈ ​മാ​സം അ​വ​സാ​ന​ത്തോ​ടെ കു​റ​യും
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: അ​ടു​ത്ത ആ​ഴ്ച​യും രാ​ജ്യ​ത്ത് ക​ന​ത്ത ചൂ​ട് തു​ട​രും. പ​ക​ലും രാ​ത്രി​യും ഉ​യ​ർ​ന്ന താ​പ​നി​ല ആ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് കാ​ലാ​വ​സ്ഥ വ​കു​പ്പ് അ​റി​യി​ച്ചു. ഇ​ന്ത്യ​ൻ മ​ൺ​സൂ​ൺ ന്യൂ​ന​മ​ർ​ദ​ത്തി​ന്റെ വ്യാ​പ​ന​ത്തോ​ടൊ​പ്പം ചൂ​ടു​ള്ള​തും ഈ​ർ​പ്പ​മു​ള്ള​തു​മാ​യ വാ​യു​പി​ണ്ഡം നേ​രി​യ​തോ മി​ത​മാ​യ​തോ ആ​യ വേ​ഗ​ത്തി​ൽ വീ​ശു​മെ​ന്നും കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ വ​കു​പ്പ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ദിറാ​ർ അ​ൽ അ​ലി പ​റ​ഞ്ഞു.

    വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച തീ​ര​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ ചൂ​ടു​ള്ള​തും താ​ര​ത​മ്യേ​ന ഈ​ർ​പ്പ​മു​ള്ള​തു​മാ​യ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യാ​യി​രി​ക്കും. മ​ണി​ക്കൂ​റി​ൽ എ​ട്ടു മു​ത​ൽ 28 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ വ​രെ വേ​ഗ​ത്തി​ൽ നേ​രി​യ​തോ മി​ത​മാ​യ​തോ ആ​യ കാ​റ്റ് വീ​ശും. പ​ര​മാ​വ​ധി താ​പ​നി​ല 44 മു​ത​ൽ 46 വരെ ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സ് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു. തി​ര​മാ​ല​ക​ൾ ഒ​ന്നു മു​ത​ൽ മൂ​ന്നു വരെഅ​ടി ഉ​യ​രും. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച രാ​ത്രി​യി​ൽ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ താ​ര​ത​മ്യേ​ന ചൂ​ടു​ള്ള​താ​യി​രി​ക്കും. കാ​റ്റി​ന്റെ വേ​ഗ​ം മ​ണി​ക്കൂ​റി​ൽ എ​ട്ടു മു​ത​ൽ 30 വരെ കി​ലോ​മീ​റ്റ​റാകും. പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന കു​റ​ഞ്ഞ താ​പ​നി​ല 29 മു​ത​ൽ 31 വരെ ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സാ​ണ്.

    ശ​നി​യാ​ഴ്ച​യും കാ​ലാ​വ​സ്ഥ ഉ​യ​ർ​ന്ന ചൂ​ടു​ള്ള​താ​യി​രി​ക്കും. മ​ണി​ക്കൂ​റി​ൽ എ​ട്ടു മു​ത​ൽ 28 വരെ കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ വേ​ഗ​ത്തി​ൽ കാ​റ്റു​വീ​ശാം.

    പ​ര​മാ​വ​ധി താ​പ​നി​ല 45 മു​ത​ൽ 47 വരെ ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സ് ആ​യി​രി​ക്കും. ശ​നി​യാ​ഴ്ച രാ​ത്രി ചൂ​ടേ​റി​യ​തോ​കും. പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന കു​റ​ഞ്ഞ താ​പ​നി​ല 29 മു​ത​ൽ 31 വരെ ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സ്.

    അ​തേ​സ​മ​യം, ഈ ​മാ​സം അ​വ​സാ​ന​ത്തോ​ടെ രാ​ജ്യ​ത്ത് താ​പ​നി​ല​യി​ൽ കു​റ​വു​ണ്ടാ​കും. നി​ല​വി​ൽ രാ​ജ്യം ‘കു​ലൈ​ബി​ൻ’ സീ​സ​ണി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് ക​ട​ന്നു​പോ​കു​ന്ന​ത്. രാ​ജ്യ​ത്ത് ത​ണു​ത്ത കാ​ലാ​വ​സ്ഥ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പു​ള്ള ക​ഠി​ന​മാ​യ ചൂ​ടി​ന്റെ അ​വ​സാ​ന ഘ​ട്ട​മാ​യാ​ണ് ഇ​തി​നെ ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​ന്ന​ത്. ചൂ​ടി​നൊ​പ്പം അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​ത്തി​ലെ ഈ​ർ​പ്പം ഉ​യ​രു​ന്ന​ത് ത​ണു​പ്പി​ലേ​ക്ക് നീ​ങ്ങു​ന്ന​തി​ന്റെ സൂ​ച​ന​യാ​ണ്.

    ഈ ​മാ​സം അ​വ​സാ​ന​ത്തോ​ടെ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ കൂ​ടു​ത​ൽ മി​ത​മാ​കും. സെ​പ്​​റ്റം​ബ​റി​ൽ താ​പ​നി​ല​ കു​റ​ഞ്ഞു​തു​ട​ങ്ങും. ഒ​ക്​​ടോ​ബ​റി​ലും ന​വം​ബ​ർ പ​കു​തി വ​രെ​യും രാ​ജ്യ​ത്ത് മി​ത ശീ​തോ​ഷ്​​ണ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യാ​യി​രി​ക്കും.

    ന​വം​ബ​റോ​ടെ ത​ണു​പ്പ് കാ​ലം ആ​രം​ഭി​ക്കും. ഡി​സം​ബ​റി​ൽ ക​ടു​ത്ത ത​ണു​പ്പി​ലേ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശി​ക്കും.

