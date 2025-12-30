കെ.ഐ.ജി ഫഹാഹീൽ ഏരിയ ഭാരവാഹികൾtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: കുവൈത്ത് സിറ്റി കേരള ഇസ്ലാമിക് ഗ്രൂപ്പ് (കെ.ഐ.ജി) ഫഹാഹീൽ ഏരിയ 2026-2027 പ്രവർത്തനവർഷത്തേക്കുള്ള പുതിയ ഭാരവാഹികളെ തെരഞ്ഞെടുത്തു.
ഫഹാഹീൽ യൂനിറ്റി സെൻററിൽ ചേർന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് യോഗത്തിന് കേന്ദ്ര പ്രസിഡന്റ് അൻവർ സഈദ്, ട്രഷറർ ശാഫി പി.ടി. എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി.
മുഹമ്മദ് ജുമാൻ ഖിറാഅത്ത് നടത്തി. മുൻ പ്രസിഡന്റ് കെ.എ. അബ്ദുൽ ജലീൽ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു.
ഭാരവാഹികൾ: ഉസാമ അബ്ദുറസാഖ് (പ്രസി), ഫൈസൽ അബ്ദുല്ല (ജന.സെക്ര), സി.കെ. അഹ്മദ് (ട്രഷ), കെ.എ. അബ്ദുൽ ജലീൽ, കെ.വി. ഫവാസ് (വൈ.പ്രസി), സി.റമീസ്, യൂനുസ് കനോത്ത് (ജോ.സെക്ര), പി. നവാസ്(അസി.ട്രഷ), സമീർ കോക്കൂർ, എം.കെ. ഗഫൂർ, മുഹമ്മദ് സലീം, ഷുഹൈബ് അസീസ്, ഷിബിൻ അഹമദ്, സി.ഷാനവാസ്, ഐ.കെ.ഗഫൂർ, അലി അക്ബർ, അസ്ലം പാനൂർ, മുഹമ്മദ് നസീം, സുൽഫിഖർ (വകുപ്പ് കൺവീനർമാർ).
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register