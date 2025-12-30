Begin typing your search above and press return to search.
    Kuwait
    date_range 30 Dec 2025 9:24 AM IST
    date_range 30 Dec 2025 9:24 AM IST

    കെ.​ഐ.​ജി ഫ​ഹാ​ഹീ​ൽ ഏ​രി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ

    കെ.​ഐ.​ജി ഫ​ഹാ​ഹീ​ൽ ഏ​രി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ
    ഉ​സാ​മ അ​ബ്ദു​റ​സാ​ഖ്,ഫൈ​സ​ൽ അ​ബ്ദു​ല്ല,സി.​കെ. അ​ഹ്മ​ദ്

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി കേ​ര​ള ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക് ഗ്രൂ​പ്പ് (കെ.​ഐ.​ജി) ഫ​ഹാ​ഹീ​ൽ ഏ​രി​യ 2026-2027 പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്കു​ള്ള പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.

    ഫ​ഹാ​ഹീ​ൽ യൂ​നി​റ്റി സെൻറ​റി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് യോ​ഗ​ത്തി​ന് കേ​ന്ദ്ര പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ൻ​വ​ർ സ​ഈ​ദ്, ട്ര​ഷ​റ​ർ ശാ​ഫി പി.​ടി. എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    മു​ഹ​മ്മ​ദ് ജു​മാ​ൻ ഖി​റാ​അ​ത്ത് ന​ട​ത്തി. മു​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കെ.​എ. അ​ബ്ദു​ൽ ജ​ലീ​ൽ സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ: ഉ​സാ​മ അ​ബ്ദു​റ​സാ​ഖ് (പ്ര​സി), ഫൈ​സ​ൽ അ​ബ്ദു​ല്ല (ജ​ന.​സെ​ക്ര), സി.​കെ. അ​ഹ്മ​ദ് (ട്ര​ഷ), കെ.​എ. അ​ബ്ദു​ൽ ജ​ലീ​ൽ, കെ.​വി. ഫ​വാ​സ് (വൈ.​പ്ര​സി), സി.​റ​മീ​സ്, യൂ​നു​സ് ക​നോ​ത്ത് (ജോ.​സെ​ക്ര), പി. ​ന​വാ​സ്(​അ​സി.​ട്ര​ഷ), സ​മീ​ർ കോ​ക്കൂ​ർ, എം.​കെ. ഗ​ഫൂ​ർ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് സ​ലീം, ഷു​ഹൈ​ബ് അ​സീ​സ്, ഷി​ബി​ൻ അ​ഹ​മ​ദ്, സി.​ഷാ​ന​വാ​സ്, ഐ.​കെ.​ഗ​ഫൂ​ർ, അ​ലി അ​ക്ബ​ർ, അ​സ്ലം പാ​നൂ​ർ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ന​സീം, സു​ൽ​ഫി​ഖ​ർ (വ​കു​പ്പ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ​മാ​ർ).

