Madhyamam
    Kuwait
    date_range 17 Jan 2026 11:42 AM IST
    date_range 17 Jan 2026 11:42 AM IST

    ഐ​വ ഫ​ഹാ​ഹീ​ൽ ഏ​രി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ

    ഐ​വ ഫ​ഹാ​ഹീ​ൽ ഏ​രി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ
    സോ​ജ സാ​ബി​ക്,ജ​സ്ന ബാ​സി​ൽ,ത​സ്‌​നീം 

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക് വി​മ​ൻ​സ്‌ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (ഐ​വ) ഫ​ഹാ​ഹീ​ൽ ഏ​രി​യ​യി​ലേ​ക്കും ര​ണ്ട് യൂ​നി​റ്റു​ക​ളി​ലേ​ക്കു​മു​ള്ള 2026-2027 വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.

    യൂ​നി​റ്റി സെ​ന്റ​റി​ൽ ന​ട​ന്ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന് ഐ​വ കേ​ന്ദ്ര എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ഹ​സ്ന ക​ള​ത്തി​ൽ, സൂ​ഫി​യ സാ​ജി​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ജൂ​ബി​ന സ​നോ​ജ് ഖു​ർ​ആ​ൻ പാ​രാ​യ​ണം ന​ട​ത്തി. ഫ​ഹാ​ഹീ​ൽ ഏ​രി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ: സോ​ജ സാ​ബി​ക് (പ്ര​സി), ജ​സ്ന ബാ​സി​ൽ (സെ​ക്ര), ത​സ്‌​നീം അ​ലി അ​ക്ബ​ർ (ട്ര​ഷ), സു​മി നി​യാ​സ് (ത​ർ​ബി​യ​ത്ത്), സ​മി​യ​ത്ത് യൂ​നു​സ് (ഗേ​ൾ​സ് വി​ങ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ).

    ഫ​ഹാ​ഹീ​ൽ യൂ​നി​റ്റ്: ത​സ്‌​നീം (പ്ര​സി),നൗ​റീ​ൻ ഇ​സ്മാ​യി​ൽ (സെ​ക്ര), നി​യ ജു​മാ​ൻ(​ട്ര​ഷ).

    മം​ഗ​ഫ് ദ​ബ്ബൂ​സ് യൂ​നി​റ്റ്: സ​ബീ​ന സ​മീ​ർ (പ്ര​സി), ശ​ഹ​ന ന​സീം (സെ​ക്ര), സ​ൽ‍മ ഗ​ഫൂ​ർ (ട്ര​ഷ).

