Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightകോൺസുലർ സേവനങ്ങളുടെ...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 30 Jun 2026 1:11 PM IST
    Updated On
    date_range 30 Jun 2026 1:11 PM IST

    കോൺസുലർ സേവനങ്ങളുടെ ഉയർന്ന ചാർജ് പിൻവലിക്കണം - പ്രവാസി ലീഗൽ സെൽ

    text_fields
    bookmark_border
    നിലവിൽ ഒരു ദീനാറായിരുന്ന സർവീസ് ചാർജ്, പുതിയ പരിഷ്‌കാരത്തോടെ ആറു ദീനാറായാണ് ഉയരുന്നത്
    കോൺസുലർ സേവനങ്ങളുടെ ഉയർന്ന ചാർജ് പിൻവലിക്കണം - പ്രവാസി ലീഗൽ സെൽ
    cancel

    കുവൈത്ത് സിറ്റി: കുവൈത്തിലെ ഇന്ത്യൻ പാസ്‌പോർട്ട്,വിസ,കോൺസുലർ സേവനങ്ങളുടെ ഉയർന്ന സർവ്വീസ് ചാർജ് അടിയന്തിരമായി പിൻവലിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പ്രവാസി ലീഗൽ സെൽ കേന്ദ്ര വിദേശ കാര്യ വകുപ്പുമന്ത്രി ഡോ.ജയങ്കറിന് നിവേദനം അയച്ചു.

    കുവൈത്തിൽ ജൂലൈ ഒന്ന് മുതൽ സേവനങ്ങൾ നൽകുന്ന 'ഡൂ ഡിജിറ്റൽ ഗ്ലോബൽ' കമ്പനിയാണ് നിരക്കുകൾ ഇരട്ടിയിലധികമായി പുതുക്കി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിലവിൽ ഒരു ദീനാറായിരുന്ന സർവീസ് ചാർജ്, പുതിയ പരിഷ്‌കാരത്തോടെ എല്ലാ സേവനങ്ങളും ചേർത്ത് ആറു ദീനാറായാണ് ഉയരുന്നത്.

    പ്രവാസികൾ ഏറെ ആശ്രയിച്ചിരുന്ന അബ്ബാസിയയിലെ കേന്ദ്രം ദജീജിലേക്ക് മാറ്റുന്നതു വഴി സാധാരണക്കാരായ തൊഴിലാളികൾക്ക് അധിക ചെലവും ഉണ്ടാകുമെന്നതിനാൽ സേവന കേന്ദ്രം അബ്ബാസിയയിൽ നിലനിറുത്താൻ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും നിവേദനത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടു. സമീപ രാജ്യങ്ങളിൽ കുറഞ്ഞ സർവ്വീസ് ചാർജ് നിരക്കിൽ ഈ സേവനങ്ങൾ പ്രവാസികൾക്ക് ലഭിക്കുമ്പോഴാണ് കുവൈത്തിൽ പുതിയ നിരക്ക് വർധനയെന്നും ചൂണ്ടികാട്ടി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:pravasi legal cellKuwait NewsConsular services
    News Summary - High charges for consular services should be withdrawn - Pravasi Legal Cell
    Similar News
    Next Story
    X